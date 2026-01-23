पाकिस्तानी महिला ने घटाया 50 किलो वजन, फोटो शेयर करके कहा आसान नहीं था वेट लॉस का सफर

Hindustan Hindi News
Jan 23, 2026
पाकिस्तानी मंत्री 'मरियम औरंगजेब के कायापलट' की चर्चा के बीच हाल ही में लाहौर की एक मेकअप आर्टिस्ट और सैलून मालिक हादिया जावेद ने 19 जनवरी को इंस्टाग्राम पर 50 किलो से अधिक वजन कम करने की अपनी एक पोस्ट शेयर की है। हादिया की पोस्ट सिर्फ वजन मापने वाली मशीन पर दिखने वाले आंकड़ों के बारे में नहीं है बल्कि यह जीवन में आए कई सालों के बदलावों, स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों और मातृत्व के अनुभवों से भरी दृढ़ता की कहानी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में साल 2018 से लेकर अब तक की कई पुरानी और नई तस्वीरों के साथ साझा किया। हादिया कहती हैं कि हर कोई मरियम औरंगजेब के बदलाव की बात कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी अपने बदलाव के बारे में बात करनी चाहिए।

वेट लॉस जर्नी की सच्चाई

ज्यादातर वेट लॉस की कहानियां आखिरी परिणाम पर केंद्रित होती हैं, जबकि हदिया ने वेट लॉस के दौरान कई बड़े शारीरिक बदलाव और मुश्किलों को तुरंत उजागर किया। उन्होंने बताया कि जरूरत से ज्यादा वजन घटाने के बाद स्किन ढीली पड़ जाती है। हदीया ने यह भी बताया कि उन्होंने 2019 में टमी टक सर्जरी करवाई थी, जिसे उन्होंने अपनी सेहत और आत्मविश्वास के लिए एक जरूरी कदम बताया, न कि कोई शॉर्टकट।

आसान नहीं था वेट लॉस का सफर

हदिया ने बताया कि उनका सफर सीधा और आसान नहीं था। पहले वजन घटाने के बाद, हदिया ने बताया कि 2022 में दूसरी गर्भावस्था के दौरान उनका वजन 30 किलो बढ़ गया और 2025 में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद 8 किलो बढ़ गया। लेकिन हर बार उन्होंने अनुशासन और निरंतरता के बल पर इसे फिर से कम कर लिया।

खुद की देखभाल और शॉर्टकट

एक ऐसी संस्कृति जहां अक्सर कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं को कलंक की तरह देखा जाता है और वजन घटाने के लिए भी आसान उपाय चुनने की सलाह दी जाती है। वहीं हदिया एक संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहती हैं कि त्वचा को अच्छा और सेहतमंद बनाए रखने के लिए वो समय-समय पर डॉक्टर की सलाह लेती हैं। हादिया कहती हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी है और हर बदलाव के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीजें जब जिम्मेदारी से और सही समय पर की जाती हैं, तो स्वयं की देखभाल का शॉर्टकट नहीं होता है।

मांओं के लिए खास संदेश

हादिया का खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन खासतौर उन महिलाओं, के दिलों को छू गया जो सेहत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए हादिया का संदेश स्पष्ट था, बदलाव एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हादिया कहती हैं कि बदलाव रातोंरात नहीं होते। इनमें वर्षों का धैर्य, अनुशासन, मातृत्व, स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष, उपचार और बार-बार खुद को चुनने की मेहनत करनी पड़ती है।

