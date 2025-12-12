Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
ओजम्पिक को इस्तेमाल करने से पहले सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट की ये सलाह जरूर मान लें
संक्षेप:

Precaution uses Ozempic for weight loss: डायबिटीज की पॉपुलर ड्रग जिसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए किया जाता है ओजम्पिक भारत में भी लांच हो गई है। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट अंजली मुखर्जी की ये सलाह जरूर मान लें।

Dec 12, 2025 10:41 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज में वजन घटाने की पॉपुलर दवा ओजेम्पिक अब भारत में भी लांच हो गई है। इसके रेट को भी काफी कम रखा गया है। डेनिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने इस दवा को भारत में उतारा है। बता दें कि भारतीय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अक्टूबर में टाइप 2 डायबिटीज के लिए ओजेम्पिक के उपयोग की मंजूरी दी है। इस दवा को डाइट और एक्सरसाइज के साथ ली जाएगी जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज में ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर सके। साथ ही एडल्ट में होने वाले कार्डियोवस्कुलर रिस्क को कम कर सके।

कैसे ओजम्पिक से हो जाता है वेट लॉस

ओजम्पिक नेचुरल हार्मोन जीएलपी-1 की तरह काम करती है। जिससे जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है।

खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है जिससे खाना खाने के काफी देर तक पेट भरे होने का एहसास रहता है।

इसकी हाई डोज लेने से ये भूख को कम करती है। जिससे वेट मैनेज करने में मदद मिलती है।

ओजम्पिक लेने के साथ जरूरी है सावधानियां

सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट अंजली मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि इस दवा को अगर वेट लॉस के लिए ले रहे तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दवा को केवल तीन महीनों तक ही लेना है। लाइफलांग के लिए इस दवा पर निर्भर रहने से ना केवल साइड इफेक्ट होंगे बल्कि इसका असर भी कम हो जाएगा। क्योंकि वेट लॉस में राइट डाइट ना होने पर कैलोरी डेंस फूड वजन नहीं घटा पाएगी।

हाइड्रेशन है जरूरी

ओजम्पिक को लेने के साथ ही शरीर में हाइड्रेशन जरूरी है। इस दवा के साइड इफेक्ट में मितली और डायरिया शामिल है। ऐसे में शरीर में पर्याप्त हाइड्रेशन किसी भी तरह के साइड इफेक्ट में बचने में मदद करेगा।

राइट डाइट लें

वेट लॉस के लिए इस्तेमाल हो रही इस दवा को लेने के साथ सही डाइट का होना भी जरूरी है। जिससे कि दवा का सही असर हो। क्योंकि ये दवा भूख को कम करती है। ऐसे में अगर राइट डाइट ना ली गई तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। जिससे पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का खतरा रहेगा।

पूरी नींद है जरूरी

ओजम्पिक दवा का पूरा असर बॉडी पर हो इसके लिए जरूरी है कि नींद पूरी ली जाए। जिससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ना बने। स्ट्रेस हार्मोन तेजी से वजन बढ़ाते हैं जिससे दवाओं का असर कम हो सकता है।

दवा को ना बनाएं सहारा

सबसे जरूरी बात कि वेट लॉस के लिए अगर ओजम्पिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे केवल ब्रिज की तरह यूज करें और आदत ना बनाएं। मैक्सिमम 3 महीने की डोज के बाद लेना बंद कर दें। नहीं तो लंबे समय में ये वेट लॉस में मदद करना बंद कर सकती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

