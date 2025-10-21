त्योहारों पर खूब खाया है मीठा और फ्राइड, बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करेंगे ये ईजी टिप्स

संक्षेप: Tips to detox body naturally after diwali : अधिक तला-भुना और मीठा भोजन करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ने लगता है। त्योहारों पर खाया गया अनहेल्दी फूड आंतों को नुकसान पहुंचाकर शरीर में टॉक्सिन्स जमा करके पेट संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। जिससे सुस्ती, गैस और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Post-Diwali Detox Tips: त्योहारी सीजन में घर पर तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती हैं। यही वो समय होता है जब हर किसी के लिए स्वादिष्ट पकवान सामने देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन, अधिक तला-भुना और मीठा भोजन करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ने लगता है। त्योहारों पर खाया गया अनहेल्दी फूड आंतों को नुकसान पहुंचाकर शरीर में टॉक्सिन्स जमा करके पेट संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। जिससे सुस्ती, गैस और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने भी दिवाली पर खूब उल्टा-सीधा तला-भूना खाया है और अब बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

हाइड्रेशन बनाए रखें दिनभर में 2-3 लीटर पानी पिएं। गुनगुने पानी में नींबू या शहद मिलाकर पीने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो नारियल पानी, छाछ या अदरक, तुलसी या पुदीना वाली हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं।

नींबू-शहद वाला गर्म पानी सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पीना डिटॉक्स का सबसे आसान तरीका है। यह ड्रिंक शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। यह लिवर को एक्टिव बनाकर पाचन को बेहतर बनाता है।

हल्का भोजन दिवाली के दौरान हैवी ऑयली फूड खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अब कुछ दिन हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दाल, सब्जियां, और सूप लें। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, ब्रोकली और फलों में सेब, अनार, पपीता खाएं, जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों।

हर्बल चाय और काढ़ा अदरक, तुलसी, दालचीनी, और इलायची से बना काढ़ा पिएं। यह पाचन को बेहतर करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालता है। ग्रीन टी या डेंडिलियन टी भी डिटॉक्स के लिए अच्छी मानी जाती है।