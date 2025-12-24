ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया सावधान! ये 5 वर्कआउट बढ़ा देंगी ज्वाइंट्स पेन और चोट

संक्षेप: Exercises harmful to joints: एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए बॉडी टाइप की जानकारी और एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। नहीं तो ये 5 तरह की एक्सरसाइज से जोड़ों में चोट लगने का डर ज्यादा होता है।

एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह और अपने शरीर की कंडीशन को पूरी तरह समझे बगैर की गई वर्कआउट आपको मुसीबत में डाल सकती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर डेविड अब्बासी ने ऐसी ही 5 वर्कआउट को शेयर किया है। जिसे करने पर आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। और साथ ही इन एक्सरसाइज की वजह से आने वाली चोट के साथ अक्सर लोग क्लीनिक में आते हैं।

डीप बट स्क्वाट्स डीप बट स्क्वाट्स वर्कआउट को काफी सारे लोग रूटीन में शामिल करते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। खासतौर पर जो लोग ओवरवेट है उन्हें ये एक्सरसाइज करना अवॉएड करना चाहिए।

गर्दन के पीछे प्रेशर डालने वाली एक्सरसाइज अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसमे पीछे गर्दन को झुकाकर वर्कआउट किया जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज रोटेटर कफ के लिए ठीक नहीं। पुलडाउन करके जब एक्सरसाइज करते हैं तो इससे कंधे और बाजुओं के जोड़ वाले हिस्से जहां से बाजू चारों तरफ घूमती है उसमे चोट लगने का रिस्क होता है।

सख्त जमीन पर हाई जम्प अगर आप सख्त कंक्रीट की जमीन पर हाई जम्प एक्सरसाइज करते हैं तो बंद कर दें। ऑर्थोपेडिक सर्जन के मुताबिक इस तरह की एक्सरसाइज घुटने के कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती है।

शरीर को लटकाने वाली एक्सरसाइज कीपिंग पुलअप्स यानि शरीर को लटकाकर की जाने वाली एक्सरसाइज भी किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करना जरूरी होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया कि इस एक्सरसाइज को करने से कमर और कंधे में चोट लगने का खतरा रहता है।

स्ट्रेट लेग डेड लिफ्ट इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस एक्सरसाइज को करने से कमर की डिस्क में खिंचाव का डर होता है। जिससे बचने के लिए जरूरी है बॉडी को कंट्रोल करके और पूरे फोकस के साथ वर्कआउट किया जाए।