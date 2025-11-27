सर्जन ने बताया क्यों नहीं उबालना चाहिए पैकेट वाला दूध, कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?
Milk Boiling Mistakes: ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ मनन वोरा बताते हैं कि पैकेट वाले दूध को उबालने की दरअसल जरूरत ही नहीं है। ऐसा करने से फायदा तो कुछ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है।
घर में जब भी दूध आता है, तो सबसे पहले उसे उबाला जाता है फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे बड़े-बुजुर्ग ये करते आए हैं और आज भी ज्यादातर घरों में यही होता है। इसके पीछे मोटे तौर पर ये वजह बताई जाती है कि उबालने से दूध में मौजूद खराब बैक्टीरिया मर जाते हैं। हालांकि अब सवाल ये हैं कि क्या ये बात आज मिलने वाले पैकेट के दूध पर भी लागू होती है? इसी बारे में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ मनन वोरा एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताते हैं कि पैकेट वाले दूध को उबालने की दरअसल जरूरत ही नहीं है। ऐसा करने से फायदा तो कुछ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या पैकेट वाले दूध को उबालने की वाकई जरूरत है?
डॉ मनन वोरा कहते हैं कि पैकेट वाला मिल्क पहले से पाश्चराइज्ड होता है। इस प्रॉसेस में दूध को पहले ही बहुत तेज टेंपरेचर पर गर्म कर दिया जाता है, जिस वजह से इसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया पहले ही मर जाते हैं। ऐसे में अगर आप इसे दोबारा उबालते हैं, तो इसका सेफ्टी पर कोई असर नहीं होता है। ये केवल आप एक आदत के तौर पर कर रहे होते हैं।
कई क्वॉलिटी चेक से हो कर गुजरता है मिल्क
डॉक्टर कहते हैं कि आजकल पैकेट में जो दूध मिलता है, वो पहले से ही कई सेफ्टी चेक और प्रॉसेसिंग के जरिए गुजर चुका होता है। ऐसे में इसे दोबारा बॉयल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर दूध का पैकेट फूला हुआ नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली है, स्टोरेज ठीक है, तो उसे तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
ज्यादा उबालना नहीं है सही
कई लोग दूध को काफी देर तक उबालते हैं और दिन में भी कई बार उबाल देते हैं। डॉ मनन कहते हैं कि ये हैबिट ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा उबालने से दूध का नेचुरल टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही खराब होते हैं। दूध को बस हल्का गर्म करें। फिर आप इसे पी सकते हैं या चाय/कॉफी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
