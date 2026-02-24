ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताया घुटने में दर्द के सबसे कॉमन कारण, केयर है जरूरी
4 Common Cause Of Knee Pain: धीरे-धीरे उम्र बढ़ती जा रही और साथ ही घुटनों के दर्द ने बेहाल कर दिया है। दरअसल इन घुटनों के दर्द कई बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल और हर रोज होता है। जैसे ये चार कारण नी पेन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं।
हड्डियों के डॉक्टर ने बहुत ही कॉमन कारण शेयर किए हैं जो आमतौर पर घुटनों के दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं ज्यादातर लोग इन कारणों को इग्नोर करते हैं या फिर हल्के में लेते हैं। तभी आगे चलकर जब उम्र बढ़ती है तो घुटने का दर्द भी बढ़ जाता है या होने लगता है। हड्डियों के डॉक्टर अनूप मोहन नायर ने ऐसे ही 5 कारण शेयर किए हैं जो घुटने में दर्द के लिए ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं।
लंबे टाइम तक बैठना
आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते। 8-10 घंटे लगातार कुर्सी पर बैठकर बिता देते हैं। जिसका असर घुटनों पर पड़ता है। लगातार इनएक्टिव रहने की वजह से घुटने काफी स्टिफ हो जाते हैं और जब खड़े होकर चला जाए तो घुटने दर्द करने लगते हैं। लगातार यहीं जीवनशैली घुटने के दर्द को बढ़ाती है।
पुरानी चोट
आमतौर पर यंग लोग अपने पैरों में, घुटनों के आसपास लगी चोट को इग्नोर करते हैं। सही दवा और इलाज की मदद से इसे पूरा नहीं ठीक करते। केवल दर्द कम होते ही वो दवा बंद कर देते हैं। जबकि हड्डियों को पूरी तरह से रिकवर होने के लिए सही एक्सरसाइज और दवा की जरूरत होती है। पुरानी चोट में उम्र और समय के साथ दर्द उठता है और घुटने का दर्द बढ़ जाता है।
वजन की वजह से घुटनों में दर्द
ज्यादा वजन होने पर शरीर का पूरा भार पैरों पर आता है। चलते वक्त घुटने मूव करते है और इस पूरे भार को सहते हैं। इंसान जब ज्यादा वजन की समस्या झेलता है तो उसके घुटनों में भी दर्द बढ़ जाता है।
कमजोर मांसपेशियां
शरीर की मसल्स कमजोर हैं तो भी घुटने का दर्द बढ़ जाता है। मसल्स के कमजोर होने के कई कारण होते हैं। कई बार विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी होती है। उम्र बढ़ने के साथ मसल्स मास इंडेक्स कम होता है। जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और जरा सी दिक्कत होने पर घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने पर भी घुटनों में दर्द बढ़ जाता है क्योंकि इसमे मसल्स घटना शुरू हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
