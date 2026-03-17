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एक कंधे पर टोट बैग टांगना बन सकता है भयंकर दर्द की वजह, डॉक्टर ने किया अलर्ट

Mar 17, 2026 12:01 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑफिस जाने के लिए सही बैग चुनना बहुत जरूरी है। एक कंधे पर टोट बैग लटकाना स्टाइलिश लग सकता है, लेकिन यह धीरे-धीरे गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द की वजह बन सकता है। यहां पढ़ें पूरी डिटेल -

एक कंधे पर टोट बैग टांगना बन सकता है भयंकर दर्द की वजह, डॉक्टर ने किया अलर्ट

आजकल ऑफिस जाने वाले लोग अपने साथ लैपटॉप, फाइल्स और जरूरी सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में बैग का सही चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। कई महिलाएं और कुछ पुरुष भी स्टाइलिश दिखने के लिए एक कंधे पर टोट बैग (Tote Bag) कैरी करना पसंद करते हैं। लेकिन यह आदत धीरे-धीरे गर्दन, कंधे और पीठ के दर्द का कारण बन सकती है। ऑर्थोपेडिक Dr. S Sundar, चेन्नई, के अनुसार, यह सिर्फ एक छोटी आदत नहीं है, बल्कि लंबे समय में शरीर पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

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क्यों होता है दर्द?

जब आप एक ही कंधे पर भारी बैग लटकाते हैं, तो शरीर को संतुलन बनाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। अगर बैग का वजन 3 किलो या उससे ज्यादा हो तो कंधे, गर्दन और ऊपरी पीठ की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे उस साइड की मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं जिससे थकान, सूजन और दर्द होने लगता है।

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सबसे ज्यादा खतरा किसे?

डॉक्टर के अनुसार, महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वे अक्सर एक कंधे वाले बैग का इस्तेमाल करती हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से पोश्चर खराब हो सकता है और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है।

किस तरह का दर्द होता है?

इस आदत की वजह से सबसे ज्यादा मस्क्युलोस्केलेटल पेन होता है। यह दर्द मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और लिगामेंट्स में होता है। शुरुआत में हल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन समय के साथ यह समस्या बढ़ सकती है।

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लंबे समय में क्या हो सकता है?

अगर लंबे समय तक एक ही कंधे पर बैग उठाया जाए, तो यह रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) पर भी असर डाल सकता है। कभी-कभी इससे नर्व पर दबाव पड़ सकता है, जिससे झनझनाहट या तेज दर्द भी महसूस हो सकता है।

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कैसे करें बचाव?

इस समस्या से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं:

  • हमेशा एक ही कंधे पर बैग ना रखें, बदलते रहें।
  • लंबे समय के लिए दो स्ट्रैप वाला बैकपैक इस्तेमाल करना बेहतर है।
  • बैग में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें और उसका वजन कम रखने की कोशिश करें।
  • सही पोश्चर बनाए रखें।

नोट: टोट बैग भले ही स्टाइलिश लगे, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप गर्दन, कंधे और पीठ के दर्द से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लेना बेहतर है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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