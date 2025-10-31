Hindustan Hindi News
Oral Hygiene Natural mouthwash at home with 3 kitchen ingredients
Oral Hygiene: रसोई की 3 चीजों से बनाएं घरेलू माउथवॉश, इन समस्याओं से मिलेगी राहत

संक्षेप: आपकी रसोई में मौजूद कुछ खास मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि मुंह की दुर्गंध और बैक्टीरिया से भी राहत दिला सकते हैं। इन तीन घरेलू चीजों से तैयार करें घर पर नेचुरल माउथवॉश।

Fri, 31 Oct 2025 11:55 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
मुंह की दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन और बैक्टीरियल संक्रमण आजकल आम समस्या बन चुकी है। बाजार के माउथवॉश में अक्सर केमिकल और अल्कोहल होते हैं जो अस्थायी ताजगी तो देते हैं लेकिन लंबे समय में दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में लौंग (Cloves), चक्र फूल (Star Anise) और दालचीनी (Cinnamon) से बना यह घरेलू माउथवॉश एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के संक्रमण को दूर करते हैं, दालचीनी सांसों को ताजा रखती है और चक्र फूल में मौजूद एंटीसेप्टिक तत्व मुंह की सफाई में मदद करते हैं। यह मिश्रण मुंह में बैक्टीरिया के विकास को रोककर पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखता है। जानें इसके बारे में विस्तार से-

नेचुरल माउथवॉश बनाने की विधि (How to Make Natural Mouthwash)

सामग्री:

4–5 लौंग, 2 चक्र फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 कप पानी

विधि:

  • एक पैन में पानी डालें और उसमें लौंग, दालचीनी और चक्र फूल डालें।
  • इसे 7–8 मिनट तक उबालें जब तक पानी का रंग हल्का भूरा ना हो जाए।
  • ठंडा होने के बाद पानी को छान लें और कांच की बोतल में भरकर रखें।
  • दिन में एक या दो बार इस पानी से कुल्ला करें।

फायदे (Benefits of Natural Mouthwash):

  • मुंह की दुर्गंध दूर करता है और सांसों को लंबे समय तक ताजा रखता है।
  • एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह में बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
  • मसूड़ों की सूजन कम करता है और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है।
  • 100% प्राकृतिक और केमिकल-फ्री जो दांतों के एनामेल को नुकसान नहीं पहुंचाता।
  • सस्ता और आसान घरेलू उपाय जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है।

करें ट्राई: लौंग, चक्र फूल और दालचीनी से बना यह घरेलू माउथवॉश एक नेचुरल ओरल केयर उपाय है। यह मुंह की दुर्गंध, बैक्टीरिया और मसूड़ों की सूजन से राहत देता है। रोजाना उपयोग से सांसों में ताजगी बनी रहती है और ओरल हेल्थ मजबूत होती है।

