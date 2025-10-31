Oral Hygiene: रसोई की 3 चीजों से बनाएं घरेलू माउथवॉश, इन समस्याओं से मिलेगी राहत

मुंह की दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन और बैक्टीरियल संक्रमण आजकल आम समस्या बन चुकी है। बाजार के माउथवॉश में अक्सर केमिकल और अल्कोहल होते हैं जो अस्थायी ताजगी तो देते हैं लेकिन लंबे समय में दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में लौंग (Cloves), चक्र फूल (Star Anise) और दालचीनी (Cinnamon) से बना यह घरेलू माउथवॉश एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के संक्रमण को दूर करते हैं, दालचीनी सांसों को ताजा रखती है और चक्र फूल में मौजूद एंटीसेप्टिक तत्व मुंह की सफाई में मदद करते हैं। यह मिश्रण मुंह में बैक्टीरिया के विकास को रोककर पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखता है। जानें इसके बारे में विस्तार से-