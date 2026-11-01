हड्डियों को मिलेगी आज से ही मजबूती, न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये बोन हेल्थ पाउडर पिएं
30-35 की उम्र करीब आ रही और आपको भविष्य में जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से बचना है और हड्डियों को मजबूत बनाना है जिससे हल्की चोट-चपेट से होने वाले फ्रैक्चर से बचा जा सके तो आज ही ये होममेड पाउडर बनाकर पिएं।
आजकल 40 के बाद ही युवाओं हड्डियों की कमजोरी देखने को मिल रही। जरा सा चोट लगते ही बोन में फ्रैक्चर आ जा रहा। या फिर ज्वाइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों की कमजोरी की वजह से घुटने, पैरों में दर्द बढ़ रहा। खासतौर पर सर्दियां शुरू होते ही ये शिकायत तो भी ज्यादा बढ़ जाती। 60 की उम्र तक हड्डियों में मजबूती चाहिए तो 30 की उम्र से ही सही न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दें। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने होममेड पाउडर की रेसिपी शेयर की है। जो ना केवल बोन हेल्थ को इंप्रूव करेगी बल्कि ज्वाइंट्स पेन को भी होने से रोकेगी। इस पाउडर को बनाने के लिए ढेर सारे इंग्रीडिएंट्स नहीं मात्र तीन चीज चाहिए। तो चलिए जानें कौन सा होममेड पाउडर है जो बोन हेल्थ को इंप्रूव करेगा।
हड्डियों की मजबूती के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया होममेड पाउडर
अपनी हड्डियों की सेहत को सुधारना है तो ये सिंपल सा न्यूट्रिशन पैक्ड पाउडर लेना स्टार्ट कर दें, जो बनाने में बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए चाहिए 3 चीजें-
एक बाउल मखाना
एक बाउल सफेद तिल
एक बाउल खसखस
दूध जितनी जरूरत हो
होममेड पाउडर बनाने का तरीका
सबसे पहले मखाना, खसखस और सफेद तिल को ड्राई रोस्ट कर लें।
ड्राई रोस्ट करने अंदर का मॉइश्चर खत्म हो जाता है और ऑयल नेचुरली एक्टीवेट होता है। इसे रोस्ट करने लिए हमेशा आयरन यानि लोहे का तवा लें, इसी में रोस्ट करें। साथ ही फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर जार में फाइन पाउडर बना लें।
इसे किसी एयर टाइट जार में भरकर किसी ड्राई और ठंडे जगह पर रख दें।
बोन हेल्थ के लिए कैसे इस्तेमाल करें ये पाउडर
हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस होममेड पाउडर को गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं।
तिल, खसखस और मखाना है हड्डियों के लिए बेस्ट
सफेद तिल में में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है। जो हड्डियों को कैल्शियम के साथ मिलकर मजबूत बनाने में मदद करता है। बोन डेंसिटी को इंप्रूव करना है तो सफेद तिल डाइट में जरूर होना चाहिए।
वहीं खसखस में 18 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ ही मैंगनीज की मात्रा होती है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती देती है। जिन लोगों को जोड़ो में दर्द रहता है उन्हें खसखस जरूर खाना चाहिए। ये कमर दर्द में भी राहत देता है। मखाने में प्लांट बेस्ड मिनरल्स और न्यूट्रिशन होते हैं। जब तीनों चीजों को मिलाकर दूध के साथ सेवन किया जाता है तो ये ना केवल जोड़ों और कमर के दर्द से राहत देगा बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा। महिला हो या पुरुष बढ़ती उम्र में इस बोन हेल्थ पाउडर को जरूर पीना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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