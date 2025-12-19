Hindustan Hindi News
पालक-चुकंदर से ज्यादा आयरन देता है ये छोटा सा बीज, डॉ शुभम ने बताया खाने का सही तरीका

संक्षेप:

Halim Seeds Benefits: शरीर में आयरन की कमी हो रही और हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो पालक-चुकंदर जैसे फूड्स खाने की बजाय इस छोटे-छोटे बीज हलीम को डाइट में शामिल करें। ये शरीर में आयरन के साथ ही प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी की भी पूर्ति करते हैं। लेकिन डॉक्टर से जान लें खाने का सही तरीका।

Dec 19, 2025 11:04 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
शरीर में आयरन की कमी होने पर शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। अब आयरन की कमी को पूरा करना है तो आमतौर पर लोग चुकंदर, पालक, अनार जैसे फूड्स को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस छोटे से बीज को खाना भूल जाते हैं। इस बीज का नाम है हलीम बीज या हलीम सीड्स। जिसे अंग्रेजी में गार्डन क्रेस सीड्स भी बोलते हैं। ये छोटा सा बीज आयरन की कमी को दूर कर शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। महिलाओं को होने वाली आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी में ये छोटा सा बीज वरदान की तरह काम करता है। कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट हलीम बीज को खाने की सलाह देते हैं। तो आप भी जान लें हलीम सीड्स को खाने के फायदे और खाने का सही तरीका।

आयरन रिच होता है हलीम सीड्स

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक हलीम या अलीव सीड्स में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। करीब 100 ग्राम हलीम सीड्स में 100 ग्राम आयरन की मात्रा होती है। इसलिए प्लांट बेस्ड आयरन सोर्स में हलीम सीड्स बेस्ट सोर्स है।

विटामिन सी का सोर्स

हलीम सीड्स को आयरन का बेस्ट सोर्स इसलिए भी माना जाता है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूड ऑफ हेल्थ के मुताबिक इसमे विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा भी रिच होती है। जो कि वाटर सॉल्यूएबल फाइबर है और आयरन के बॉडी में अब्जार्ब्शन के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी होने की वजह से ये इंफेक्शन और डिसीज से लड़ने में भी मदद करता है।

आयरन की कमी दूर करने में करता है मदद

अगर किसी को आयरन की कमी की वजह से थकान, कमजोरी, बाल टूटने-झड़ने के साथ ही हड्डियों की कमजोरी और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो उसके लिए हलीम सीड्स बेहद फायदेमंद होता है।

डॉक्टर शुभम वत्स्य ने बताया खाने का सही तरीका

हलीम सीड्स एक सुपर फूड है। जिसमे पोटैशियम, कैल्शिमय, मैग्नीशियम, प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जिसकी वजह से ये सुपर फूड की तरह काम करता है। लेकिन इस फूड को खाने का बेसिक नियम जरूर पता होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स्य ने बताया कि इस छोटे लाल रंग के बीज को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। जब भी हलीम सीड्स खाने हो तो इसे नारियल का तेल या देसी घी मिलाकर खाना चाहिए। वहीं हलीम सीड्स को खाने से पहले अगर इसे भिगो लिया जाए तो इसका बॉडी में अब्जॉर्ब्शन आसान हो जाता है।

