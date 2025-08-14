प्रेशर कुकर ने पहुंचाया अस्पताल! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 1 गलती One Pressure Cooker Mistake That Could Put Your Health at Risk Doctor warns, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थOne Pressure Cooker Mistake That Could Put Your Health at Risk Doctor warns

प्रेशर कुकर ने पहुंचाया अस्पताल! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 1 गलती

Pressure Cooker Health Risk: डॉक्टर विशाल गबाले ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे उन्हें एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी गंभीर हालत के पीछे एक प्रेशर कुकर को जिम्मेदार पाया गया।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:08 AM
share Share
Follow Us on
प्रेशर कुकर ने पहुंचाया अस्पताल! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 1 गलती

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। इसमें खाना झटपट पक जाता है और दाल से ले कर सब्जी तक, लगभग हर चीज आप कुकर में बना सकते हैं। ये तो रही कुकर के फायदों वाली बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कुकर आपके लिए कई बीमारियों का कारण बन सकता है? जी हां, डॉक्टर विशाल गबाले ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे उन्हें एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी गंभीर हालत के पीछे एक प्रेशर कुकर को जिम्मेदार पाया गया। ये बात सुनने में जितनी अजीब और हैरानी में डालने वाली है, उतनी ही ध्यान देने लायक भी है। क्योंकि आमतौर पर कई लोग जाने-अनजाने प्रेशर कुकर से जुड़ी ये गलती दोहरा रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है।

प्रेशर कुकर की एक गलती पड़ सकती है भारी

वीडियो पोस्ट के जरिए डॉ विशाल गबाले बताते हैं कि उनके पास एक 50 साल के पेशेंट आते हैं, जिन्हें मेमोरी लॉस, कमजोरी-थकावट और पैरों में झनझनाहट की शिकायत थी। हेवी मेटल स्क्रीनिंग टेस्ट में पाया गया कि उन्हें हेवी लेड पॉइजनिंग है। डॉ कहते हैं कि आमतौर पर ब्लड में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसिलीटर से कम होती है, जबकि उनका लेड स्तर 22 माइक्रोग्राम प्रति डेसिलीटर था। ज्यादा जानकारी के बाद चला की इसके पीछे उनका प्रेशर कुकर जिम्मेदार है। दरअसल पेशेंट 20 साल से एक ही प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे थे।

कैसे खतरनाक हो सकता है प्रेशर कुकर?

डॉक्टर विशाल गबाले कहते हैं कि ज्यादा पुराना और डैमेज एल्युमिनियम कुकर जब एसिडिक फूड के संपर्क में आता है, तब एल्युमिनियम और लेड के कण खाने में मिक्स हो जाते हैं। एसिडिक फूड जैसे टमाटर, इमली या जिसमें नींबू जैसी खटाई पड़ी हो। ज्यादा लेड ब्लड में इक्कठा होने की वजह से ये ब्रेन सिग्नल्स को धीमा कर सकती है। इससे मेमोरी लॉस और न्यूरोपैथी के लक्षण दिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में आईक्यू लेवल भी प्रभावित हो सकता है।

ऐसा कुकर करें इस्तेमाल

डॉक्टर विशाल कहते हैं कि कभी भी ज्यादा पुराना एल्युमिनियम का कुकर इस्तेमाल ना करें। कुकर खुरचा हुआ है या काला पड़ गया है, तो उसे फेंक दें। इसके अलावा एल्यूमियम के कुकर में एसिडिक प्रकृति वाले फूड जैसे इमली, टमाटर आदि ना बनाएं। इसकी जगह आप स्टेनलेस स्टील, हार्ड एनोडाइज्ड या सिरेमिक कुकवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।