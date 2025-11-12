कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह- 'चाय पीते हुए करते हैं ये 1 गलती तो हो सकती है किडनी में पथरी!

संक्षेप: डॉ रवि गुप्ता एक केस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक 36 साल के लड़के को किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या हो गई, जिसके पीछे वजह थी यही चाय। अगर आप भी टी लवर हैं और दिन में कई कप चाय पी जाते हैं, तो डॉक्टर की ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए।

हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होती है। कुछ लोग तो दिन में कई कप चाय पी जाते हैं, कुल मिलाकर उन्हें बस मौका चाहिए चाय की चुस्कियां भरने का। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि चाय हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। खासतौर से दूध वाली चाय, जिसमें चीनी डालकर खूब खौलाया जाता है। यूएस बोर्ड सर्टिफाइड, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ रवि गुप्ता एक केस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक 36 साल के लड़के को किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या हो गई, जिसके पीछे वजह थी यही चाय। अगर आप भी टी लवर हैं और दिन में कई कप चाय पी जाते हैं, तो डॉक्टर की ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए।

ज्यादा चाय पीने से हो सकते हैं किडनी स्टोन डॉ रवि गुप्ता बताते हैं कि एक 36 साल के लड़के को किडनी में पथरी हो गई, जिसके पीछे की वजह चाय पीना था। दरअसल वो लड़का दिन में लगभग 8-10 कप चाय पी रहा था, जिस वजह से दो साल के अंदर ही उसे किडनी स्टोन की समस्या हो गई। डॉ रवि कहते हैं कि उसके यूरिन में ऑक्सलेट की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसके पीछे की वजह चाय का ओवर कंजंप्शन पाया गया।

डॉक्टर कहते हैं कि चाय में नेचुरली ऑक्सलेट पाए जाते हैं। ऐसे में जब ये दूध और पानी के साथ मिलते हैं, तो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बना लेते हैं, जिन्हें किडनी स्टोन कहा जाता है।