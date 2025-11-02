चाय-सिगरेट साथ में पीना सेहत के लिए है खतरनाक, ऑन्कोलॉजिस्ट बोले- शूट हो सकता है...

संक्षेप: Side Effects Of Smoking Cigarettes With Tea: चाय-सुट्टा की लत भारत में ज्यादातर लोगों को है। हर टी ब्रेक में एक हाथ में चाय तो दूसरे में सिगरेट का कश होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों चीजों को साथ में पीने से आप बीमारियों को सीधा दावत दे रहे हैं।

चाय के साथ सिगरेट पीने की आदत कई लोगों को होती हैं। अक्सर लोग टी ब्रेक में चाय-सुट्टा पीने जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। दिल्ली के मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित पुरोहित का कहना है कि चाय-सुट्टा वाली लत लोगों के लिए जानलेवा है। एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में सिगरेट का कश लगाना लोगों को काफी रिलैक्सिंग लगता है लेकिन ये आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स के लिए काफी बुरा है। चलिए बताते हैं डॉक्टर ने और क्या कहा।

चाय-सुट्टा चाय में कैफीन, पॉलीफेनोल्स, कैटेचिन और थियोनाइन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो वही सिगरेट में निकोटीन खूब सारा होता है। अगर आप दोनों साथ में पीते हैं, तो निकोटीन और कैफीन एक साथ शरीर में पहुंचते हैं। इन दिनों चीजों का कॉम्बिनेशन दिमाग को रिलैक्स करता है लेकिन हार्ट के लिए बुरा है।

क्या कहते हैं आंकड़ें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, हर साल स्मोकिंग की वजह से 80 लाख से ज्यादा लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। सिगरेट के साथ चाय पीने वाले लोगों का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है और यहां पर लोग खूब चाय पीते हैं। ऐसे में शरीर में कैफीन की मात्रा भी अधिक रहती है।

डॉक्टर ने क्या कहा डॉक्टर सुमित पुरोहित ने कहा कि चाय में कैफीन होता है, जो शरीर को एक्टिव करता है और सिगरेट का निकोटिन इसे और तेज कर देता है। इससे कुछ देर के लिए आप अच्छा फील कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन ये आपकी दिल की धड़कन को सामान्य से तेज कर सकता है और बीपी भी बढ़ाता है। इसे रोजाना पीने से हार्ट अटैक और लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। इसके अलावा आपकी नींद पर बुरा असर, चक्कर आना, इरिटेशन, उल्टी, शरीर में दर्द जैसी चीजों की समस्या बनी रहती है।