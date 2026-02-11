Hindustan Hindi News
महाशिवरात्रि पर भोलेबाबा पर चढ़ाए जाते हैं बेर, आस्था ही नहीं सेहत से भी जुड़े हैं फायदे

संक्षेप:

Health Benefits Of Ber : क्या आप जानते हैं बेर (Jujube) का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है। बेर में मौजूद फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इसे गट हेल्थ से लेकर बेहतर इम्यूनिटी, मजबूत हड्डियां, अनिद्रा और तनाव को कम करने में भी फायदेमंद बनाते हैं।

Feb 11, 2026 04:10 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Ber Khane Ke Fayde : हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि 2026 का उत्सव बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भोलेबाबा के भक्त इस पावन तिथि पर भगवान शिव को पूजा में बेलपत्र, दूध, जल और शहद के साथ उनका प्रिय बेर भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बेर (Jujube) का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है। बेर में मौजूद फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इसे गट हेल्थ से लेकर बेहतर इम्यूनिटी, मजबूत हड्डियां, अनिद्रा और तनाव को कम करने में भी फायदेमंद बनाते हैं।

बेर खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे

मोटापा

जो लोग अपने मोटापे से निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेर अच्छे दोस्त जैसा रिश्ता निभा सकता है। बेर में फाइबर का मात्रा अच्छी होती है। जो शुगर की क्रेविंग को कंट्रोल करने के साथ मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिल सकती है।

इम्यूनिटी

संतरे की तुलना में बेर में विटामिन सी की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। जो त्वचा में चमक लाने के साथ घावों को जल्दी भरने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में मदद करता है।

पाचन और कब्ज से राहत

बेर में हाई फाइबर, विशेष रूप से अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो मल को नरम बनाकर और आंतों में इसकी मात्रा बढ़ाकर पुराने से पुराने कब्ज को दूर करने में मदद करता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करके पेट से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करता है।

खून साफ करता है बेर

बेर (Jujube) में सैपोनिन (Saponins) और एल्कलॉइड्स (Alkaloids) जैसे बायोएक्टिव यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर खून को प्राकृतिक रूप से साफ (Blood Purify) करने में मदद करते हैं। ये तत्व पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं और सूजनरोधी गुणों के कारण रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं।

ग्लोइंग स्किन

बेर का सेवन करने से हेल्दी स्किन का सपना पूरा हो सकता है। बेर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो उम्र के साथ चेहरे पर दिखने वाले निशानों को रोककर फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जिससे त्वचा पर नेचुरल निखार आता है।

