कमजोर दिल, मजबूत इरादे! विशेषज्ञ से जानें हार्ट अटैक के बाद कमजोर दिल के साथ कैसे जिएं

हार्ट अटैक की स्थिति से गुजरना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद डरावना और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव होता है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रोगी के मन को कई तरह के सवाल और परेशानी जकड़ने लगती हैं- क्या मैं पहले की ही तरह दोबारा अपने काम उसी एनर्जी के साथ कर पाऊंगा? क्या मेरा कमजोर दिल मेरा साथ देगा? अगर आप या आपका कोई पहचान का व्यक्ति अभी-अभी हार्ट अटैक का जोखिम झेलकर अस्पताल से बाहर आया है तो उसके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हार्ट अटैक जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और अधिक जागरूक शुरुआत होती है। एक कमजोर दिल के साथ जीना हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी जीवनशैली को एक नई लय और अनुशासन में ढालना है। सही डॉक्टरी सलाह, संतुलित आहार और अपनी सीमाओं को समझकर, आप एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल (फरीदाबाद) के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजय कुमार, कहते हैं कि हार्ट अटैक के बाद कई हृदय रोगियों के दिल की पंपिंग क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसे कम ईजेक्शन फ्रैक्शन (Low EF) कहते हैं। इस स्थिति में सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि सही और अनुशासित लाइफस्टाइल भी बेहद आवश्यक भूमिका निभाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य हृदय पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कम करना, लक्षणों को नियंत्रित रखना और मरीज की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

हार्ट अटैक के बाद सामान्य जीवन जीने के 5 नियम दवाओं का नियमित और सही सेवन दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए दवाओं का नियमित और सही सेवन बेहद जरूरी है। ARNI, बीटा-ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स और डाइयुरेटिक्स जैसी दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय पर लें। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा बंद करना या बदलना खतरनाक हो सकता है। यह स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

नमक का सीमित सेवन हार्ट अटैक के बाद दिल के रोगियों को नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अधिक नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे सांस फूलना और पैरों या शरीर में सूजन बढ़ सकती है। दिल के मरीजों को रोजाना 3 से 4 ग्राम से कम नमक लेने की सलाह दी जाती है, जबकि पानी की मात्रा डॉक्टर के निर्देशानुसार सीमित रखनी चाहिए।

संतुलित आहार संतुलित और हार्ट फ्रेंडली डाइट फॉलो करने से भी दिल के रोगियों को फायदा मिल सकता है। तले-भुने, पैकेट वाले और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। इसकी जगह डाइट में फल, हरी सब्जियां, दालें, ओट्स, साबुत अनाज और कम वसा वाला प्रोटीन शामिल करें। वजन बढ़ने से हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए वजन को कंट्रोल रखें।

वर्कआउट डॉक्टर की सलाह से किया गया हल्का और नियमित व्यायाम दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। रोज 20–30 मिनट धीमी चाल से टहलें, योग और श्वसन अभ्यास फायदा पहुंचा सकती हैं। व्यायाम के दौरान यदि थकान, चक्कर या सांस फूलने लगे तो तुरंत रुक जाएं।

धूम्रपान और शराब से परहेज धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूरी बनाए। ये दोनों ही चीजें हृदय की कार्यक्षमता को खराब करती हैं। इसके अलावा तनाव और नींद का प्रबंधन भी दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। रोजाना 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद, ध्यान और सकारात्मक सोच हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में फायदेमंद हो सकती है।