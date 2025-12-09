क्या गाड़ी में रखी प्लास्टिक की बंद बोतल का पानी पीना सेफ है? जानें साइड इफेक्ट्स

संक्षेप: अगर आप यह सोचकर प्लास्टिक की बोतल में रखा पानी पी लेते हैं कि बोतल तो बंद है तो इसका पानी भी पीने के लिए सुरक्षित ही होगा। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं गाड़ी में रखी प्लास्टिक की बोतलों का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए।

अकसर कई बार ट्रैवलिंग के दौरान कुछ लोग सफर को टेंशन फ्री बनाए रखने के लिए पानी की कुछ बोतलें गाड़ी में ही स्टोर करके रख लेते हैं। जो कई बार यात्रा के बाद भी गाड़ी में ही पड़ी रह जाती हैं। ऐसी बोतल में रखा पानी क्या बाद में पीने के लिए सुरक्षित रहता है? अगर आप यह सोचकर प्लास्टिक की बोतल में रखा पानी पी लेते हैं कि बोतल तो बंद है तो इसका पानी भी पीने के लिए सुरक्षित ही होगा। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं गाड़ी में रखी प्लास्टिक की बोतलों का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से सेहत को क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाड़ी में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए बैक्टीरिया का विकास प्लास्टिक की बोतलों में जमा गर्म, रुका हुआ पानी बैक्टीरिया के लिए आदर्श प्रजनन स्थल होता है। जर्नल ऑफ वॉटर एंड हेल्थ में 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कमरे के तापमान या उससे अधिक तापमान पर रखी बोतलें ई. कोलाई और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जैसे बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकती हैं, खासकर अगर पानी पहले खोला गया हो या दूषित हो। मुंह से लगी बोतल में लार के कीटाणु भी पनपते हैं। इस पानी को पीने से पेट में इन्फेक्शन, दस्त, उल्टी, बुखार, यहां तक कि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। गर्म, खराब हवादार कार के अंदर, बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे रासायनिक रिसाव की तुलना में ज्यादा तात्कालिक खतरा पैदा होता है।

पानी की गुणवत्ता में गिरावट गर्मी और धूप न केवल गाड़ी में रखी प्लास्टिक की बोतल के पानी की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसका स्वाद भी बदलकर रख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोतलबंद पानी संघ (IBWA) की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से प्लास्टिक और पानी के बीच रासायनिक क्रिया हो सकती है, जिससे अप्रिय गंध या स्वाद पैदा हो सकता है। हालांकि पानी तकनीकी रूप से 'सुरक्षित' हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद फ्रेश नहीं होगा।

पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पर्यावरणीय पहलू पर भी विचार करना होगा। एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलें प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं, और बिना उचित सफाई के इनका दोबारा उपयोग करने से जीवाणुओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार कारों में छोड़ी गई पारदर्शी बोतलें (पानी भरी या खाली) आवर्धक कांच (magnifying glass) की तरह काम करके सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकती हैं, जिससे गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के ज्वलनशील पदार्थों (जैसे सीट का कपड़ा या कागज) में आग लग सकती है। यह भौतिकी के प्रकाशिकी सिद्धांत (optics principle) पर आधारित एक वास्तविक खतरा है।