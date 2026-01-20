Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थOMG know 5 health benefits of touching feet is not just about respect provides amazing benefits to the body and mind
पैरों को छूना सिर्फ सम्मान नहीं, शरीर और दिमाग को मिलते हैं ये 5 गजब के फायदे

पैरों को छूना सिर्फ सम्मान नहीं, शरीर और दिमाग को मिलते हैं ये 5 गजब के फायदे

संक्षेप:

बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि सरल सी दिखने वाली यह मुद्रा व्यक्ति के शरीर के ऊर्जा चक्रों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव डालती है। फोर्टिस अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉ. सुभाष जांगिड़ से जानते हैं पैरों को छूने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे। 

Jan 20, 2026 11:21 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय संस्कृति में बड़ों को आदर देने के लिए आमतौर पर उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पैरों को छूने के लिए नीचे झुकना सिर्फ एक शिष्टाचार या परंपरा मात्र नहीं है,बल्कि यह श्रद्धा और विज्ञान के उस गहरे संबंध को बताता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले समझ लिया था। प्राचीन मान्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, पैरों को छूने की इस क्रिया को एक 'एनर्जी सर्किट' पूरा करने जैसा माना गया है। बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि सरल सी दिखने वाली यह मुद्रा व्यक्ति के शरीर के ऊर्जा चक्रों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव डालती है। फोर्टिस अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉ. सुभाष जांगिड़ कहते हैं कि आगे की ओर झुकने की इस मुद्रा, जिसे सामान्यतः झुककर प्रणाम करना या नमन कहा जाता है, सदियों से विभिन्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यायाम परंपराओं में अपनाई जाती रही है। चिकित्सकीय और शारीरिक (फिजियोलॉजिकल) दृष्टिकोण से, सही तरीके से और बिना जोर लगाए की गई यह मुद्रा सेहत से जुड़े कई फायदे देते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:डायबिटीज से लेकर जोड़ों के दर्द तक, ये हैं मेथी के लड्डू खाने के जादुई फायदे

रीढ़ की सेहत

पैरों को छूते समय आगे की ओर झुकने का एक सबसे बड़ा फायदा रीढ़ की सेहत से जुड़ा हुआ है। हल्के रूप से आगे झुकने से रीढ़ के साथ-साथ निचली कमर और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इससे जकड़न कम होती है, लचीलापन बढ़ता है। इतना ही नहीं लंबे समय तक बैठने या गलत मुद्रा के कारण होने वाले हल्के कमर दर्द में भी राहत मिलती है। नियमित अभ्यास से रीढ़ की सही स्थिति और गतिशीलता बेहतर होती है।

बेहतर रक्त संचार

पैरों को स्पर्श करने की यह मुद्रा रक्त संचार को भी बेहतर बनाती है। जब शरीर का ऊपरी हिस्सा हृदय के स्तर के करीब आता है, तो मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और ताजगी का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को थकान कम होने और सतर्कता बढ़ने जैसी अनुभूति भी होती है।

बेहतर पाचन

पाचन स्वास्थ्य के लिहाज से भी आगे झुकने की मुद्रा लाभकारी मानी जाती है। इस दौरान पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पेट और आंतों की गतिविधि सक्रिय होती है। यह पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने, मल त्याग को नियमित करने और गैस या कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक हो सकता है। इसी कारण पाचन सुधार के लिए योग और चिकित्सकीय व्यायामों में इस तरह की मुद्राएं शामिल की जाती हैं।

तनाव कम करने में मदद

झुकने की मुद्रा तंत्रिका तंत्र और तनाव कम करने में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को आराम और रिकवरी की अवस्था में लाता है। इसके परिणामस्वरूप हृदय गति और रक्तचाप में हल्की कमी आ सकती है, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा मिलता है। तनाव, चिंता या मानसिक दबाव से जूझ रहे लोगों के लिए यह मुद्रा विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है।

जोड़ों और मांसपेशियों की सेहत

यह मुद्रा जोड़ों और मांसपेशियों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखने में मदद करती है। सही ढंग से करने पर यह कूल्हों, घुटनों और टखनों को खिंचाव देती है, साथ ही शरीर को संतुलित रखने वाली मांसपेशियों को मजबूत करती है। समय के साथ यह संतुलन, सही बॉडी पोश्चर और दैनिक गतिविधियों में गतिशीलता को बेहतर बनाती है।

सलाह

आगे झुकने की मुद्रा को सुरक्षित तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। रीढ़ की चोट, गंभीर कमर दर्द, चक्कर आने की समस्या या कुछ विशेष चिकित्सकीय स्थितियों वाले लोगों को यह अभ्यास करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सही और सौम्य तरीके से पैरों को छूने के लिए झुकना एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है, जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।