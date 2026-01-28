Hindustan Hindi News
आपकी आंखों में छिपे हैं हृदय रोग के शुरुआती संकेत, जानें क्यों जरूरी है रेगुलर आई टेस्ट

संक्षेप:

क्या आप जानते हैं एक अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ आपकी रेटिना की बारीक रक्त वाहिकाओं को देखकर आपके दिल की धड़कन और उसकी सेहत का हाल तक बता सकता है।

Jan 28, 2026 04:32 pm IST
आंखें ना सिर्फ दुनिया के अलग-अलग रंग देखने में मदद करती हैं बल्कि ये आपकी सेहत से जुड़े कई राज भी खोल सकती हैं। आमतौर पर लोग आंखों की जांच सिर्फ चश्मे का नंबर या धुंधलेपन का कारण पता करवाने के लिए करवाते है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ आपकी रेटिना की बारीक रक्त वाहिकाओं को देखकर आपके दिल की धड़कन और उसकी सेहत का हाल तक बता सकता है। शारदा केयर हेल्थसिटी के कार्डियक साइंसेज के सीनियर कंसल्टेंट और हेड डॉ. अजीत सिंह कहते हैं कि आंख के पीछे की परत, जिसे रेटिना (retina) कहते हैं, वहां की छोटी-छोटी रक्त नलियां हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं की स्थिति को दर्शाती हैं। दिल और दिमाग जैसी प्रमुख धमनियों की तरह, ये रेटिनल (retinal) रक्त नलियां भी उच्च रक्तचाप, शुगर और धमनियों की कठोरता के प्रभाव को दिखा सकती हैं। आइए जानते हैं आंखों की जांच से दिल की सेहत से जुड़ी किन समस्याओं का पता लगाया जा सकता है।

रक्त-संचार की समस्या

रेटिना की नाड़ियों में यदि सूजन, पतलापन, संकुचन या ब्लॉकेज जैसे बदलाव दिखाई दें, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की रक्त-संचार की समस्या मौजूद है। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या वाहिकाओं में पथरी जैसी स्थितियां पहले-पहले इन छोटी नाड़ियों में पैदा हो सकती हैं। यही बदलाव आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य कार्डियोवैस्कुलर (हृदय और रक्त वाहिका) जोखिमों का संकेत बन सकते हैं।

दिल की सेहत

आंखों की रूटीन जांच में, विशेषज्ञ आंख के पीछे की धमनियों को देखकर यह समझ सकते हैं कि कहीं दिल या शरीर की रक्त-संस्था में कोई समस्या तो नहीं है। इसीलिए, यदि आपकी आंखों की जांच में असामान्यताएं पाई जाती हैं, तो यह कार्डियोलॉजिस्ट (दिल के डॉक्टर) के लिए यह संकेत हो सकता है कि दिल की स्वास्थ्य की अधिक गहराई से जांच की आवश्यकता है।

डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल का संकेत

यह ध्यान देना भी जरूरी है कि आंखों की जांच सिर्फ नजर की समस्या ही नहीं पकड़ती, बल्कि शरीर में चल रहे खून की गति, दबाव और रक्त की गुणवत्ता के बारे में भी संकेत दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर रेटिना की नलियों में सूजन है, तो यह उच्च रक्तचाप की दिशा में चेतावनी हो सकती है, अगर रक्त के छोटे-छोटे हिस्से जमने लगें, तो यह डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं का संकेत दे सकता है।

सलाह-हमेशा याद रखें कि हृदय रोग अक्सर धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट लक्षणों के विकसित होते हैं। कई बार व्यक्ति को तब तक कोई शिकायत नहीं होती जब तक कि बड़ी समस्या न हो जाए। ऐसे में रूटीन आंखों की जांच एक सस्ता, गैर-इनवेसिव और प्रभावी तरीका है, जिससे हृदय से जुड़ी संभावित समस्याओं को समय रहते पहचानने में मदद मिल सकती है।

डॉ. अजीत सिंह कहते हैं कि 'मैं यही कहना चाहूंगा कि आंखें और दिल, दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। नियमित आंखों की जांच, सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप और शुगर की मॉनिटरिंग-ये सब हृदय की सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं'।

