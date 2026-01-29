क्या वाकई पनीर खाने से बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर ने दी चेतावनी
क्या पनीर आपके स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखता है? खासकर जब बात दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल की हो, तो पनीर को लेकर लोगों में अकसर दुविधा बनी रहती है। प्रोटीन का पावरहाउस माने जाने वाले पनीर के फैट का गणित समझने के लिए हमने बात की फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फिजिशियन डॉ. दिनेश कुमार से।
पार्टी फूड मेन्यू सेट करना हो या घर पर ही कुछ अच्छा खाने का मन करें तो सबसे पहला ख्याल पनीर से बनी डिशेज का आता है। शाही पनीर, पनीर भुर्जी, कढ़ाही पनीर जैसी कई डिशेज हैं, जो पनीर लवर की पहली पसंद होती हैं। लेकिन बात जब सेहत की होती है तो क्या पनीर आपके स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखता है? खासकर जब बात दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल की हो, तो पनीर को लेकर लोगों में अकसर दुविधा बनी रहती है। प्रोटीन का पावरहाउस माने जाने वाले पनीर की मलाईदार बनावट के पीछे छिपे फैट का गणित समझने के लिए हमने बात की फोर्टिस (ग्रेटर नोएडा) के फिजिशियन डॉ. दिनेश कुमार से।
डॉ. दिनेश कुमार कहते हैं कि एक चिकित्सक के रूप में लगभग 31 वर्षों के अनुभव के आधार पर, मैं अपने मरीजों से अक्सर यह कहता हूं कि पनीर अपने आप में खराब भोजन नहीं है, लेकिन समस्या इस बात से जुड़ी है कि इसे कितनी मात्रा में और कितनी बार खाया जाता है।
सेहत को कब नुकसान पहुंचाता है पनीर ?
पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और बढ़ते बच्चों, सक्रिय वयस्कों तथा बुज़ुर्गों के लिए उपयोगी है, जिन्हें हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि, पनीर आमतौर पर फुल-क्रीम दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसमें संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट) और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से अधिक मात्रा में पनीर खाता है, तो यह धीरे-धीरे रक्त में LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा सकता है। यह जोखिम उन लोगों में अधिक होता है जिन्हें पहले से उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास हो।
कोलेस्ट्रॉल का कारण कैसे बनता है पनीर?
जब हम अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन करते हैं, तो लिवर अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। समय के साथ यह कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं की दीवारों में जमा होने लगता है, जिससे वे संकरी और कठोर हो जाती हैं। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाती है। इसलिए, पनीर अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अधिक सेवन हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है।
पनीर का अधिक सेवन करने के नुकसान
अधिक पनीर खाने के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हैं। पहला, पनीर कैलोरी से भरपूर होता है, इसलिए नियमित रूप से अधिक खाने से वजन बढ़ सकता है। बढ़ा हुआ वजन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर नियंत्रण दोनों को खराब करता है। दूसरा, कई लोगों को पनीर खाने के बाद अपच, गैस, एसिडिटी या कब्ज की शिकायत होती है, खासकर यदि उनका पाचन तंत्र कमजोर हो या उन्हें हल्की लैक्टोज असहिष्णुता हो। तीसरा, पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम अधिक होता है, इसलिए जिन लोगों को किडनी की समस्या है या जिन्हें पथरी बनने की प्रवृत्ति है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अधिक पनीर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। मधुमेह के रोगियों में पनीर स्वयं शुगर स्तर को ज्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन जब इसे मक्खन, क्रीम या अधिक तेल में पकाया जाता है, तो यह भारी हो जाता है और वजन बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से शुगर नियंत्रण को खराब कर सकता है।
डॉक्टर की सलाह
डॉ. दिनेश कुमार कहते हैं कि मेरे चिकित्सकीय अनुभव के अनुसार, पनीर को सीमित मात्रा में सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है। लगभग 50 से 100 ग्राम, सप्ताह में दो से तीन बार, अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए सामान्यतः सुरक्षित है। बेहतर है कि टोंड या लो-फैट दूध से बना पनीर चुनें और कम तेल में पकाएं। पनीर को सब्जियों के साथ मिलाकर खाना, तला हुआ या भारी ग्रेवी में खाने से ज्यादा हेल्दी है। पनीर अपने आप कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, लेकिन नियमित रूप से अधिक मात्रा में सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। संतुलन, सही मात्रा और स्वस्थ पकाने के तरीके ही मुख्य बात हैं। इसके अलावा आजकल बाजार में मिलने वाले पनीर में मिलावट की समस्या भी बढ़ रही है। इसलिए लोगों को पनीर के स्रोत को लेकर सावधान रहना चाहिए और हमेशा ताजा, स्वच्छ, विश्वसनीय या घर पर बना पनीर ही उपयोग करना चाहिए।
