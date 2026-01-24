क्या आप जानते हैं ठंड में क्यों निकलता है मुंह से ‘धुआं’? गर्मियां आते ही कहां हो जाता है गायब
आखिर हमारा शरीर तो हर मौसम में उतना ही गर्म रहता है, फिर ये सफेद भाप सिर्फ ठंड का ही इंतजार क्यों करती है? इसके पीछे विज्ञान का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है, जो हमारी सांसों और बाहर के तापमान के बीच लुका-छिपी खेलता है।
सर्दियों की सुबह कई बार जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या लंबी सांस छोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो मुंह से धुआं निकल रहा हो। बचपन में ज्यादातर लोगों ने 'मुंह से इंजन की तरह धुआं छोड़ने' वाले इस खेल से खूब मजे लिए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही करिश्मा चिलचिलाती गर्मियों में क्यों गायब हो जाता है? आखिर हमारा शरीर तो हर मौसम में उतना ही गर्म रहता है, फिर ये सफेद भाप सिर्फ ठंड का ही इंतजार क्यों करती है? इसके पीछे विज्ञान का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है, जो हमारी सांसों और बाहर के तापमान के बीच लुका-छिपी खेलता है। विज्ञान के इसी रहस्य और बचपन के खेल की असल सच्चाई को समझने के लिए हमने फोर्टिस (नोएडा) के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. राहुल शर्मा से बातचीत की।
क्यों निकलती है मुंह से भाप ?
डॉ. राहुल शर्मा कहते हैं कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलने की यह पूरी प्रक्रिया सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे संघनन (Condensation) कहा जाता है। सर्दियों में बाहरी तापमान कम होता है, जबकि हमारे फेफड़े अंदर ली गई हवा को गर्म और नम (मॉइस्चराइज) करने की क्षमता रखते हैं। जब यह गर्म और नम हवा सांस के साथ बाहर निकलकर ठंडी बाहरी हवा के संपर्क में आती है, तो तापमान में अचानक गिरावट के कारण वह तुरंत संघनित हो जाती है। इसी कारण भाप या धुएं जैसी आकृति बनती है, जो देखने में ऐसा लगता है, मानो कोई धूम्रपान कर रहा हो। वास्तव में इसमें कोई धुआं नहीं होता और यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है। यह केवल तब होता है जब नम गर्म हवा, ठंडी हवा से मिलती है।
कैसे पहचानें फेफड़ों की क्षमता हो गई कमजोर
यह प्रक्रिया इस बात का भी संकेत है कि हमारे फेफड़े हवा को गर्म और नम करने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे ठंडी और शुष्क हवा से स्वयं की रक्षा करते हैं। हालांकि, कुछ लोगों में इसके बावजूद फेफड़ों में जलन, खांसी या सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसा तब होता है जब फेफड़ों की यह क्षमता कम हो जाती है या किसी अंतर्निहित सूजन, एलर्जी या अन्य श्वसन समस्या के कारण हवा को ठीक से नम नहीं किया जा पाता। ऐसे मरीजों को सर्दियों में अधिक संक्रमण, एलर्जी और खांसी होने की संभावना रहती है।
गर्मियों में क्यों नहीं निकलती मुंह से भाप?
गर्मियों के मौसम में मुंह से भाप इसलिए नहीं निकलती क्योंकि बाहरी तापमान पहले से ही अधिक होता है। इसलिए बाहर छोड़ी गई नम हवा तुरंत संघनित नहीं होती और भाप जैसा दृश्य नहीं बनता।
सलाह
जिन लोगों को सर्दियों में अकसर जल्दी खांसी, सांस फूलना या बलगम बनना जैसी समस्याएं अकसर परेशान करती हैं उन्हें खुद को गर्म रखना चाहिए, बहुत ठंडे वातावरण में जाने से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय मुंह व नाक को स्कार्फ या कपड़े से ढकना चाहिए। इससे अंदर जाने वाली ठंडी हवा कुछ हद तक गर्म हो जाती है और फेफड़ों पर उसका कम प्रभाव पड़ता है।
