क्या पानी की भी होती है एक्सपायरी ? जानें कितनी देर स्टोर किया हुआ पानी पीना होता है सेफ

सेहत को दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर अकसर पर्याप्त पानी पीने की सलाह देते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर व्यक्ति को डिहाइड्रेशन से लेकर थकान, सिरदर्द, चक्कर आना, कब्ज जैसी समस्याएं घेरने लगती हैं। रोजमर्रा के जीवन में पानी की जरूरत को देखते हुए अक्सर कई बार मन में यह सवाल आता है कि क्या अन्य पेय पदार्थों की तरह पानी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

क्या पानी की भी कोई एक्सपायरी होती है? शुद्ध पानी स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, खनिज और अशुद्धियां मौजूद नहीं होतीं हैं। बता दें, पानी तब तक खराब नहीं होता है, जब तक उसे किसी दूषित कंटेनर में नहीं रखा जाता या वह किसी दूषित चीज के संपर्क में नहीं आता, तब तक पानी में बैक्टीरिया के पनपने की संभावना नहीं होती है। हालांकि, स्टोर किया हुआ पानी कुछ परिस्थितियों में पीने के लिए असुरक्षित हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी को कैसे और कहां स्टोर किया गया है।

स्टोर किए हुए पानी को पीने की समय सीमा बोतलबंद पानी अधिकांश बोतलबंद पानी की बोतलों पर 'बेस्ट बिफोर' या 'एक्सपायरी डेट' लिखी होती है, जो आमतौर पर 1-2 साल की होती है। यह तारीख पानी की गुणवत्ता से ज्यादा बोतल के प्लास्टिक की गुणवत्ता के लिए होती है। समय के साथ, प्लास्टिक के रसायन पानी में घुल सकते हैं, खासकर अगर बोतलें गर्मी या धूप में रखी जाएं।

सुरक्षित समय अवधि अगर बोतल बंद पानी की बोतल को ठंडी, सूखी, और अंधेरी जगह पर रखा जाए, तो ऐसी बोतल में रखा पानी एक्सपायरी डेट के बाद भी कई महीनों तक सुरक्षित हो सकता है। हालांकि, स्वाद में बदलाव आ सकता है।

सावधानी अगर बोतल खुली हुई है, तो इस पानी को 2-3 दिन के भीतर पी लें। ऐसा इसलिए क्योंकि खुलने के बाद पानी में बैक्टीरिया या फंगस प्रवेश कर सकते हैं।

घर में स्टोर किया हुआ पानी साफ कंटेनर में अगर पानी को साफ, स्टेनलेस स्टील, कांच, या BPA-मुक्त प्लास्टिक में स्टोर किया जाए, तो यह 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित रह सकता है, बशर्ते कंटेनर को नियमित रूप से साफ किया जाए और पानी को ठंडी, अंधेरी जगह पर रखा जाए।

नल का पानी नल के पानी में क्लोरीन या अन्य अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए इसे स्टोर करने से पहले उबालना या फिल्टर करना बेहतर होता है। स्टोर करने पर इसे 6 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए।

सावधानी अगर पानी में गंध, रंग में बदलाव, या कोई कण दिखें, तो इस पानी को न पियें।

इमरजेंसी स्टोरेज इमरजेंसी के लिए स्टोर किया गया पानी (जैसे प्राकृतिक आपदा के लिए) 6 महीने में एक बार बदल देना चाहिए, ताकि पानी में फ्रेशनेस बनी रहे। अगर पानी में कीटाणुनाशक (जैसे क्लोरीन की बूंदें) मिलाई गई हैं, तो यह अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इसका स्वाद बदल सकता है।

पानी के खराब होने के कारण दूषित कंटेनर अगर पानी का कंटेनर गंदा है या ठीक से साफ नहीं किया गया, तो पानी में बैक्टीरिया पनप सकते हैं।

वातावरण गर्मी, धूप, या नमी के संपर्क में आने से पानी में सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं।

खुला पानी खुला हुआ पानी हवा के संपर्क में आने पर बैक्टीरिया या धूल से दूषित हो सकता है।

पानी को सुरक्षित रखने के टिप्स साफ कंटेनर पानी के स्टोर करने के लिए हमेशा साफ, और कीटाणुरहित कंटेनर का उपयोग करें।

ठंडी और अंधेरी जगह स्टोर किए हुए पानी को धूप और गर्मी से दूर रखें, पेंट्री या ठंडे कमरे में पानी को स्टोर करें।

नियमित जांच स्टोर किए हुए पानी की समय-समय पर गंध और रंग की जांच करनी चाहिए। अगर कुछ असामान्य लगे, तो पानी बदल दें।

फिल्टर या उबालें स्टोर करने से पहले पानी को फिल्टर करें या उबालें ताकि पानी में मौजूद अशुद्धियां हट सकें।