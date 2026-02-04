Hindustan Hindi News
उबला हुआ अंडा या ऑमलेट, क्या खाने से आसान होगा वेट लॉस?

संक्षेप:

Omelette Or Boiled Egg Which One Is Better: प्रोटीन इनटेक और वेट लॉस के लिए अंडे को डाइट में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लें कि अंडे को उबालकर खाना या फिर ऑमलेट बनाकर खाना, किस तरह से ज्यादा वेट लॉस होगा। 

Feb 04, 2026 04:58 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
हेल्दी डाइट को फॉलो करना है तो अंडा बेस्ट ऑप्शन होता है। उबालकर खाएं या फिर ऑमलेट बनाकर, ये प्रोटीन पैक ब्रेकफास्ट हेल्थ और वेट लॉस के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन बात जब वेट लॉस की होती है तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्टी यमी ऑमलेट खाया जाए या फिर सिर्फ उबले अंडे खाना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डाइट में प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना होगा। जिससे ना केवल मसल्स रिगेन हो बल्कि आपको सही न्यूट्रिशन भी मिल सके। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने से सटाइटी लेवल बढ़ता है और वेट लॉस करना आसान हो जाता है।

लेकिन हेल्दी फूड को खाने के साथ ही उसके पकाने का तरीका भी उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। साथ ही खाने का पोर्शन साइज भी वेट लॉस के टाइम मैटर करता है। अगर आप भी सोचते हैं कि वेट लॉस और सही प्रोटीन इनटेक की पूर्ति के लिए उबला अंडा खाएं या ऑमलेट तो पहले दोनों के कुकिंक प्रोसेस से मिलने वाले न्यूट्रिशन की डिटेल जान लें।

उबला अंडा-सिंपल और हेल्दी च्वॉइस

उबला हुआ अंडा सबसे हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि अंडे को पकाने के इस प्रोसेस में किसी तेल या बटर का इस्तेमाल नहीं होता। जिसकी वजह से इसका कैलोरी काउंट काफी कम होता है। मात्र एक उबले हुए अंडे में ही करीब 70 के करीब कैलोरी होती है और ये प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स रिच होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो अपने खाने को हल्का रखते हुए उबले अंडे को खा सकते हैं।

ऑमलेट बनाने का तरीका बताएगा हेल्दी है या नहीं

अगर आप ऑमलेट को प्लेन बनाते केवल अंडे के साथ तो ये हेल्दी हो सकता है। लेकिन जब इसको टेस्टी बनाने के लिए आलू, बटर , चीज का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इसके कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है बल्कि ये हैवी भी हो जाता है। लेकिन ऑमलेट को अगर पालक, टमाटर, प्याज,कैप्सिकम के साथ मिलाकर बनाते हैं तो ये फाइबर और विटामिन रिच हो जाता है।

दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होगी

कैलोरी

उबले अंडे में 70 कैलोरी तो वहीं ऑमलेट में 90 से 200 कैलोरी होती है वो भी ऑमलेट में मिली सामग्री पर निर्भर करती है।

फैट

उबले अंडे में जरा भी फैट नहीं होता क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

प्रोटीन

उबला अंडा हो या फिर ऑमलेट, दोनों में ही प्रोटीन की मात्रा बराबर होती है।

माइक्रोन्यूट्रिएंट्स

दोनों ही तरह से अंडा खाने पर विटामिन बी 12, विटामिन डी और आयरन मिलेगा।

तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उबला अंडा बेस्ट होगा वहीं ऑमलेट खाकर फिट रहना है तो कुकिंग के वक्त स्मार्ट च्वॉइस ऑप्शन देखने होंगे।

