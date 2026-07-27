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Healthy Breakfast: ना सूजी, ना पोहा! ज्वार से बनाएं टेस्टी और हेल्दी उपमा

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार ज्वार का स्वादिष्ट उपमा बनाकर देखें। यह हल्का, पेट भरने वाला और दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बढ़िया विकल्प है।

Jowar Upma Recipe for a Healthy Morning
दिन की हेल्दी शुरुआत के लिए ज्वार उपमा, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा भी दे। अगर आप पोहा, दलिया या सूजी का उपमा खाकर कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो ज्वार का उपमा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ज्वार छोटे-छोटे दानों के रूप में मिलते हैं और इन्हें पकाने पर इनका स्वाद और बनावट दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। साथ ही इसमें अपनी पसंद की सब्जियां मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका।

ज्वार का उपमा बनाने के लिए सामग्री

एक कप ज्वार, एक छोटा प्याज, एक छोटी गाजर, एक छोटी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, करी पत्ते, राई, जीरा, घी या तेल, स्वादानुसार नमक, दो से ढाई कप पानी, हरा धनिया और नींबू का रस

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बनाने की विधि

स्टेप 1: ज्वार को अच्छी तरह धो लें। इन्हें चार से छह घंटे या पूरी रात पानी में भिगो दें। इससे ये जल्दी और अच्छे से पकते हैं।

स्टेप 2: भीगे हुए ज्वार का पानी निकाल दें। अब इन्हें साफ पानी में नरम होने तक उबाल लें। पकने के बाद अतिरिक्त पानी हो तो अलग कर दें।

स्टेप 3: एक कड़ाही में घी या तेल गर्म करें। इसमें राई और जीरा डालें। जब ये चटकने लगें, तब करी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें।

स्टेप 4: अब प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। इसके बाद गाजर और शिमला मिर्च डालें। सब्जियों को तीन से चार मिनट तक पकाएं ताकि उनका हल्का करारापन बना रहे।

स्टेप 5: अब उबले हुए ज्वार कड़ाही में डालें। स्वादानुसार नमक मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह चलाएं ताकि मसाले और सब्जियां अच्छी तरह मिल जाएं।

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स्टेप 6: अगर उपमा थोड़ा सूखा लगे तो थोड़ा गर्म पानी डालकर दो मिनट ढककर पकाएं। आखिर में हरा धनिया और नींबू का रस डालकर गरमागरम परोसें।

ज्वार का उपमा खाने के फायदे

  1. ज्वार में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है।
  2. यह हल्का होने के साथ पौष्टिक भी है। इसलिए दिन की शुरुआत के लिए यह एक अच्छा भोजन बन सकता है।
  3. इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियां मिलाने से भोजन और भी संतुलित और पौष्टिक बन जाता है।
  4. फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और पेट को हल्का महसूस कराता है।
  5. अगर रोज एक जैसा नाश्ता खाकर मन भर गया है, तो ज्वार का उपमा स्वाद और सेहत दोनों का अच्छा मेल है।

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Shubhangi Gupta

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