पान के पत्ते में काली मिर्च मिलाकर खाने के फायदे बता रहीं न्यूट्रिशनिस्ट, आप भी जान लें

Chew betel leaf with black pepper: पान के पत्ते चबाने की परंपरा तो इंडिया में सदियों पुरानी है। लेकिन इसे गुटखा और जर्दा डालकर अनहेल्दी बनाने की बजाय अगर काली मिर्च के साथ मिलाकर चबाया जाए तो फायदे देगी। बता रही हैं डायटीशियन श्रेया।

आयुर्वेद में कई सारे खाने के ऐसे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जो किसी दवा की तरह काम करते हैं और हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं। पुराने समय से ही पान के पत्ते को चबाने की मान्यता है। वहीं ये पत्ता धार्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इन पत्तों में नेचुरल माउथ फ्रेशनर कंपाउंड होने के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। सबसे खास बात कि ये पान का पत्ता काली मिर्च की फैमिली का ही हिस्सा है। और काली मिर्च को पान के पत्ते के साथ मिलाकर खाया जाए तो इसके काफी सारे फायदे हेल्थ को होते हैं। डायटीशियन श्रेया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पान के पत्तों के साथ काली मिर्च को चबाने के फायदे बताए हैं।

काली मिर्च के साथ पान के पत्ते को चबाने के फायदे डायटीशियन श्रेया बताती हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट अगर पान के पत्ते में 5-6 काली मिर्च मिलाकर खा लिया जाए। तो ये कई सारी बीमारियों को खत्म करने में मदद करेगा।

कफ और वात दोष को करेगा दूर जिन लोगों को कफ और वात दोष होता है। उन्हें पान के पत्ते में काली मिर्च मिलाकर चबाना चाहिए। ऐसा करने से वात और कफ दोनों कम होती है और सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है।

फैट बर्न करने में मदद अगर आप तेजी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज के साथ रोजाना खाली पेट काली मिर्च को पान के पत्ते में मिलाकर एक चबा लें। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा। जिससे वेट लॉस करना आसान हो जाएगा।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और हार्ट हेल्थ के लिए खतरे की घंटी बज रही है तो अपनी डाइट को सुधारने, एक्सरसाइज करने के साथ ही पान के पत्ते में काली मिर्च मिलाकर सुबह चबाएं। ये लिपिड लेवल को बैलेंस कर देगा।

पेट के कीड़े मरेंगे पान का पत्ता नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट का भी काम करता है। अगर किसी के पेट में कीड़े की शिकायत रहती है तो उसे पान के पत्ते में काली मिर्च मिलाकर चबाना चाहिए।