पढ़ा-लिखा बच्चा भूल जाता है तो खिलाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर
पढ़ा-लिखा बच्चा भूल जाता है तो खिलाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर

Brain Boosting Powder: बच्चों के पढ़ा-लिखा कुछ याद नहीं रहता है और बहुत जल्दी भूल जाता है। माइंड को फोकस करने में दिक्कत होती है या फिर उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर हो रही। इन समस्याओं से निपटने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ब्रेन बूस्टिंग पाउडर कैसे बनाएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:11 AM
पढ़ा-लिखा बच्चा भूल जाता है तो खिलाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर

आजकल की फास्ट लाइफ में बच्चों के ऊपर भी काफी सारा प्रेशर होता है। कम उम्र से ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ आ जाता है। जिसकी वजह से बच्चों के माइंड पर भी असर पड़ता है। लेकिन बच्चा अगर कमजोर दिमाग का है और उसे पढ़ा-लिखा याद ही नहीं रहता तो दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। बच्चे के माइंड को फोकस करने और उसके माइंड को शार्प बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में बताया है। जिसे खाने से बच्चे के साथ ही बूढ़े हो रहे माता-पिता की मेमोरी को तेज करने में मदद मिलेगी।

ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने की सामग्री

ब्राह्मी पाउडर दो चम्मच

शंखपुष्पी पाउडर दो चम्मच

वाछा पाउडर एक चम्मच

मुलेठी पाउडर एक चम्मच

सोंठ पाउडर एक चम्मच

बादाम का पाउडर दो चम्मच

पंपकिन सीड्स

इलायची पाउडर

मगज या खरबूज के बीज

इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लें और पीसकर एयर टाइट डिब्बे में भर लें। रोजाना सुबह-शाम एक चम्मच खाएं।

इन आयुर्वेदिक हर्ब्स के फायदे

इस ब्रेन बूस्टिंग पाउडर में मिलाए गए हर्ब्स के कई सारे फायदे हैं। ब्राह्मी पाउडर माइंड का फोकस बढ़ाने में मदद करती है तो वहीं शंखपुष्पी याददाश्त को तेज करती है। वाछा पाउडर बोलने की शक्ति बढ़ाती है जिससे स्पीच क्लियर होती है। मुलेठी का स्वाद हल्का मीठा होता है और साथ ही ये बढ़ती उम्र में माइंड के काम करने के प्रोसेस को सही रखने में मदद करती है। इसके साथ ही माइंड को शार्प करने वाले इस पाउडर में सोंठ भी मिलाई गई है जो डाइजेशन में मदद करेगी। जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्जार्ब होकर फायदा पहुंचाएंगें। साथ में बादाम जो विटामिन ई और गुड फैट्स के लिए बढ़िया है और माइंड को तेज करता है। पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम और जिंक होता है जो ब्रेन पावर को बढ़ाता है। इलायची की मदद से माइंड क्लियर होता है और ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। वहीं खरबूजे के बीज यानी मगज पेट को कूलिंग प्रॉपर्टीज होता है और माइंड के कॉग्नीटिव फंक्शन को बढ़ाता है।

