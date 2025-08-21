पढ़ा-लिखा बच्चा भूल जाता है तो खिलाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया ये आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर

Brain Boosting Powder: बच्चों के पढ़ा-लिखा कुछ याद नहीं रहता है और बहुत जल्दी भूल जाता है। माइंड को फोकस करने में दिक्कत होती है या फिर उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर हो रही। इन समस्याओं से निपटने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ब्रेन बूस्टिंग पाउडर कैसे बनाएं।

आजकल की फास्ट लाइफ में बच्चों के ऊपर भी काफी सारा प्रेशर होता है। कम उम्र से ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ आ जाता है। जिसकी वजह से बच्चों के माइंड पर भी असर पड़ता है। लेकिन बच्चा अगर कमजोर दिमाग का है और उसे पढ़ा-लिखा याद ही नहीं रहता तो दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। बच्चे के माइंड को फोकस करने और उसके माइंड को शार्प बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में बताया है। जिसे खाने से बच्चे के साथ ही बूढ़े हो रहे माता-पिता की मेमोरी को तेज करने में मदद मिलेगी।

ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने की सामग्री ब्राह्मी पाउडर दो चम्मच

शंखपुष्पी पाउडर दो चम्मच

वाछा पाउडर एक चम्मच

मुलेठी पाउडर एक चम्मच

सोंठ पाउडर एक चम्मच

बादाम का पाउडर दो चम्मच

पंपकिन सीड्स

इलायची पाउडर

मगज या खरबूज के बीज

इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लें और पीसकर एयर टाइट डिब्बे में भर लें। रोजाना सुबह-शाम एक चम्मच खाएं।