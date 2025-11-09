नमक की मदद से दूर हो सकती हैं कई दर्द और समस्याएं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ऐसे करें इस्तेमाल

संक्षेप: Unusual uses of salt to get relief from pain: नमक का इस्तेमाल खाने के साथ और भी कई जगहों पर किया जाता है। जैसे पैरों के दर्द को दूर भगाने के लिए ऐसे ही कुछ और नमक के उपाय न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किए हैं।

नमक का इस्तेमाल वैसे तो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन साथ ही ये नमक हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए। जिसमे नमक शामिल है। इसीलिए पुराने समय में नमक का इस्तेमाल कई तरह से दवाओं के तौर पर किया जाता था। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने भी नमक से जुड़े ऐसे ही कुछ नुस्खों को शेयर किया है। जिसकी मदद से सेहत से जुड़ी कुछ समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

बुखार की गर्मी उतारने में मदद न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता बताती हैं कि जब भी कभी बुखार होता है और सिर पर पट्टी करनी होती है। तो पानी में नमक मिलाकर सिर पर पट्टियां रखी जाती है। ऐसा करने से बुखार का टेंपरेचर डाउन हो जाता है और गर्मी निकल जाती है।

रात को नींद नहीं आती रात को नींद नहीं आती है तो नमक को किसी कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे गर्दन के पीछे सिर के नीचे वाले हिस्से पर बीचोबीच रखकर दबाने से स्ट्रेस कम होता है और माइंड शांत होता है। जिससे नींद भी आसानी से आ जाती है।

बंद नाक में आराम जुकाम हुआ है और नाक में कंजेशन हो रही। म्यूकस भरा हुआ है और बाहर नहीं निकाल पा रहे तो नाक में दो बूंद साल्ट वाटर की डाल लें। न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि नाक में कंजेशन महसूस हो रहा है तो साफ पानी में कुछ चुटकी नमक डालकर साल्ट वाटर तैयार करें और इसे नाक में दो बूंद डाल लें।

गले में खराश हो रही तो गले में खराश हो रही है तो गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करने से बहुत राहत मिलती है। ये उपाय गले में हो रही समस्या के लिए बड़े काम का होता है।

खांसी आने पर नमक की सेंक खाने आने पर नमक को कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। फिर इस पोटली को सीने और गले पर रखकर नमक की सेंक लें। ऐसा करने से खांसी में आराम मिलता है।