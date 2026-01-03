Hindustan Hindi News
पीरियड्स पेन से लेकर हैवी फ्लो जैसी हर समस्या में काम आएंगे ये नुस्खे, न्यूट्रिशनिस्ट ने किया शेयर

संक्षेप:

Natural Drinks For Period Problems: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अलग-अलग तरह की समस्याए होते हैं। इन सारी समस्याओ के लिए कौन सी नेचुरल रेमेडी काम करेगी बता रही है न्यूट्रिशिस्ट श्वेता शाह। पीरियड पेन से लेकर हैवी फ्लो के लिए जानें नेचुरल ड्रिक्स।

Jan 03, 2026 07:12 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से ज्यादातर लड़कियां जूझती रहती हैं। किसी को इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो कोई दर्द से बेहाल हो जाता है। वहीं काफी सारी लड़कियों को पीरियड्स में हैवी फ्लो होता है। हर महीने होने वाली पीरियड्स से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने कई सारे घरेलू नुस्खे शेयर किए हैं। जिन्हें अपनाकर पीरियड्स की अलग-अलग समस्याओं से राहत पाया जा सकता है। श्वेता शाह ने कई सारे ड्रिंक्स पीरियड्स से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के लिए शेयर किए हैं।

पीरियड्स लेट आने पर

अगर किसी महिला को पीरियड्स लेट आने की प्रॉब्लम है तो उसे मेथी, अजवाइन का वाटर पीना चाहिए। इस वाटर को पीने से पीरियड्स देर से आने की समस्या खत्म होगी और फायदा होगा।

रेगलुर पीरियड को सपोर्ट करने के लिए

पीरियड्स रेगुलर आते हैं। लेकिन किसी ड्रिंक को पीरियड्स सपोर्ट करने के लिए पीना चाहती हैं तो केसर और शतावरी इनफ्यूस्ड वाटर पिएं। इस वाटर को पीने से बेटर फील होगा।

हैवी फ्लो

पीरियड्स के टाइम ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा होता है। जिससे शरीर में ब्लड की कमी भी हो जाती है। तो इससे राहत पाने के लिए सौंफ और मंजिष्ठा को मिलाकर बनी चाय पिएं।

पीरियड्स क्रैम्प्स

पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा कमर और पेट के दर्द से परेशान रहती हैं तो पेनफुल क्रैम्प्स के लिए अजवाइन या फिर जायफल की चाय बनाकर पिएं।

पीरियड्स फ्लो से बदबू आए

अगर पीरियड्स फ्लो से तेज स्मेल आती है तो इस तरह के सेंटी फ्लो की समस्या को दूर करने के लिए पिएं चुकंदर और अनार का जूस।

पीरियड्स में ब्लोटिंग

अगर किसी लेडीज को पीरियड्स के दिनों में ब्लोटिंग की समस्या परेशान करती है तो उसे जीरा और हींग का पानी पीना चाहिए। इन नेचुरल ड्रिंक्स को पीरियड्स की समस्याओं को समझकर पिएंगी तो कुछ ही पीरियड्स साइकल में पीने से असर दिखने लगेगा।

