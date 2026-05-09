शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल करने में मदद कर सकता है ये हर्बल ड्रिंक, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया
बार-बार मीठा खाने की इच्छा परेशान कर सकती है और अनहेल्दी खाने की आदत बढ़ा सकती है। ऐसे में यह हर्बल ड्रिंक शुगर क्रेविंग्स को शांत करने और पाचन बेहतर रखने में मदद कर सकती है।
कई लोगों को दिन में बार-बार कुछ मीठा खाने का मन करता है। खासतौर पर शाम के समय या खाना खाने के बाद अचानक शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। ज्यादा मीठा खाना ना सिर्फ वजन बढ़ा सकता है, बल्कि शरीर की सेहत पर भी असर डाल सकता है।
ऐसे में कुछ हेल्दी ड्रिंक्स क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट Shweta Shah के अनुसार, एप्पल सिनेमन टी एक ऐसा हर्बल ड्रिंक है जो शरीर को रिलैक्स महसूस कराने के साथ मीठा खाने की इच्छा को कम करने में मदद कर सकता है।
एप्पल सिनेमन टी बनाने के लिए सामग्री
1 सेब (पतले स्लाइस में कटा हुआ)
1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा
2 कप पानी
एक चुटकी अदरक पाउडर (ऑप्शनल)
कैसे बनाएं Apple Cinnamon Tea?
स्टेप 1: एक पैन में 2 कप पानी डालें।
स्टेप 2: अब इसमें सेब के स्लाइस और दालचीनी डाल दें।
स्टेप 3: अगर चाहें तो इसमें थोड़ा अदरक पाउडर भी मिला सकते हैं।
स्टेप 4: इसे 8–10 मिनट तक अच्छे से उबालें ताकि सभी फ्लेवर पानी में मिल जाएं।
स्टेप 5: अब इसे छान लें और हल्का गर्म ही पिएं।
लोग इस ड्रिंक को क्यों पसंद करते हैं?
- शुगर क्रेविंग्स कम करने में मदद: दालचीनी और सेब का स्वाद मीठा खाने की इच्छा को कुछ हद तक शांत करने में मदद कर सकता है।
- पाचन को सपोर्ट करता है: यह ड्रिंक हल्का और आरामदायक होता है, जो डाइजेशन को बेहतर रखने में सहायक माना जाता है।
- गर्म और सुकून देने वाला ड्रिंक: यह एक cozy और calming drink माना जाता है, जिसे पीने से रिलैक्स महसूस हो सकता है।
- शुगरी ड्रिंक्स का बेहतर विकल्प: कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा चीनी वाले पेय की जगह यह हेल्दी ऑप्शन हो सकता है।
इसे पीने का सही समय क्या है?
शाम के समय जब मीठा खाने की क्रेविंग हो
मिड-मॉर्निंग भूख लगने पर
खाना खाने के बाद
किन बातों का रखें ध्यान?
इसमें अतिरिक्त चीनी ना डालें, हमेशा ताजा सेब इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा मात्रा में ना पिएं।
शुगर क्रेविंग्स कम करने के लिए और क्या करें?
- ज्यादा पानी पिएं
- प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें खाएं
- पर्याप्त नींद लें
- तनाव कम करने की कोशिश करें
- जंक फूड कम खाएं
नोट: अगर आपको बार-बार मीठा खाने की इच्छा होती है, तो एप्पल सिनेमन टी एक हेल्दी और आसान विकल्प हो सकता है। यह शरीर को आराम देने के साथ क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। हालांकि, किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या में एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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