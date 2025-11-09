न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया 2 हजार साल पुराना हेल्थ ड्रिंक, भूल जाएंगे प्रोटीन पाउडर पीना

संक्षेप: Aurvedic drink for health: आयुर्वेद में बताए कई नुस्खे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही एक ड्रिंक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पुराने समय से पिया जाने वाला ये ड्रिंक शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाएगा।

शरीर में मसल्स बनाने, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन पीना पसंद करते हैं। लेकिन मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर के कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये किडनी और लिवर पर प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से किडनी और लिवर के डैमेज का खतरा रहता है। वहीं प्रोटीन पाउडर में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टीफिशियल स्वीटनर भी मिला होता है। जिसकी वजह से एलर्जी और स्किन पर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। पुराने समय में जब प्रोटीन पाउडर का कान्सेप्ट नहीं था तो लोग अपनी मसल्स और स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए खास तरह की ड्रिंक पीते थे। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसी ही हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताया है। जो करीब 2 हजार साल पुराने समय से लोग पीते आ रहे हैं। इसे पीने से हेल्थ को कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है ये 2 हजार साल पुरानी हेल्थ ड्रिंक सदियों पुरानी इस ड्रिंक को बनाने के लिए बस तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये ड्रिंक रेडी हो जाएगी। दूध, घी और शहद को मिलाकर हेल्थ ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने सही मात्रा शेयर की है। जिससे कि इसके पूरे फायदे शरीर को मिले। इंस्टाग्राम पोस्ट में श्वेता ने बताया है कि सौ मिली दूध में एक चम्मच घी और आधा चम्मच शहद मिलाना है। इन तीनों चीज की मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिससे कि ये ड्रिंक फायदा पहुंचाए।

हेल्थ ड्रिंक बनाते समय रखें इन 2 बातों का ध्यान सबसे पहले घी और शहद की मात्रा का ध्यान रखें। कभी भी घी और शहद एक समान मात्रा में ना मिलाएं। बल्कि शहद को घी से आधा ही रखें। 2) दूसरा, जब भी दूध में शहद डाल रहे हों तो ध्यान रखें कि दूध गर्म ना हो बल्कि जब ये थोड़ा गुनगुना हो जाए तब शहद डालें और फिर पिएं।

दूध में घी और शहद मिलाकर पीने के फायदे आयुर्वेदिक ड्रिंक दूध में घी और शहद मिलाकर पीने के कई सारे फायदे हैं

1) ये स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

2) कब्ज की समस्या को खत्म करता है।

3) बॉडी में मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है।

4) ये हेल्थ ड्रिंक स्किन पर ग्लो देने में भी मदद करता है।