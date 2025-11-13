Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थnutritionist shares special protein collagen laddu recipe says boon for glowing skin and hair loss
न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर की स्पेशल लड्डू रेसिपी, बताया त्वचा और बालों के लिए कैसे हैं वरदान

न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर की स्पेशल लड्डू रेसिपी, बताया त्वचा और बालों के लिए कैसे हैं वरदान

संक्षेप: Laddu Recipe For Glowing Skin And Hair : न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने 'प्रोटीन और कोलेजन रिच लड्डू' बनाकर खाने के फायदे बताए हैं। यह लड्डू त्वचा और बालों को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं।

Thu, 13 Nov 2025 07:42 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में अकसर शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए कई तरह के ड्राई फ्रूट लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे किसी लड्डू की रेसिपी जानते हैं जो ना सिर्फ बदलते मौसम में आपकी त्वचा का ग्लो और झड़ते बालों की समस्या को दूर करके घने बालों का सपना भी पूरा कर सकते हैं। जी हां, हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। अपने इस वीडियो में शालिनी ने 'प्रोटीन और कोलेजन रिच लड्डू' बनाकर खाने के फायदे बताए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

त्वचा और बालों की सेहत को बनाए रखने वाली ये लड्डू रेसिपी प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का मिश्रण है, जो त्वचा और बालों को प्राकृतिक चमक प्रदान करती है। शालिनी कहती हैं कि यह लड्डू खाने में टेस्टी होने के साथ सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं।

कैसे फायदेमंद है लड्डू ?

शालिनी ने अपनी पोस्ट में लड्डू में डाली जाने वाली इन 3 चीजों के फायदों के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि लड्डू में डाले जाने वाले अलसी के बीज आयरन, ओमेगा-3 और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जो हेयर ग्रोथ में मदद करके बालों का झड़ना कम करते हैं। जबकि लड्डू में डाले जाने वाली साबुत काली उड़द दाल कोलेजन को बूस्ट करने के लिए प्लांट प्रोटीन प्रदान करती है। बात अगर लड्डू में डाली जाने वाली तीसरी चीज काले तिल की करें तो इसमें कैल्शियम और फोलेट प्रदान करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जिससे त्वचा की रंगत साफ होती है और झुर्रियां कम होती हैं।

त्वचा और बालों के लिए प्रोटीन रिच लड्डू कैसे बनाएं

शालिनी कहती हैं कि लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप अलसी के बीज, 1 कप साबुत काली उड़द दाल और 1/2 कप तिल को अलग-अलग करके ड्राई रोस्ट कर लें। जब तीनों चीजें अच्छी तरह भून जाएं तो उन्हें एक ब्लेंडर में डालकर थोड़े से गुड़ के साथ अच्छी तरह पीस लें। बता दें, गुड़ बाकी तीनों चीजों को आपस में बांधने में मदद करेगा। अब इस मिश्रण से मीडियम साइज के लड्डू बनाकर किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर लें। आपको खूबसूरत त्वचा और बालों के लिए रोजाना 1 लड्डू खाना है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।