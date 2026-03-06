थायरॉइड-डायबिटीज जैसी समस्याओं में फायदेमंद है ये छोटा-सा बीज: न्यूट्रिशनिस्ट
थायरॉइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं आजकल काफी आम हो गई हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, रोज सुबह खाली पेट ये एक देसी चीज लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर हो सकता है और शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
आज के समय में थायरॉइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन दोनों बीमारियों का सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस पर पड़ता है। डॉक्टर की सलाह और दवाइयों के साथ-साथ सही खान-पान भी इन समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट खुशि छाबड़ा के अनुसार, एक छोटा-सा बीज इन समस्याओं में सहायक हो सकता है। यह बीज है कलौंजी (ब्लैक निगेला सीड)। उन्होंने बताया कि रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच कलौंजी पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं कलौंजी के फायदे
- थायरॉइड हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है: न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कलौंजी में थाइमोक्विनोन (Thymoquinone) नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। यह तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और थायरॉइड ग्रंथि के काम को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इससे हार्मोन संतुलन को सपोर्ट मिल सकता है और थायरॉइड से जुड़ी समस्याओं में कुछ हद तक मदद मिल सकती है।
- हेयर फॉल कम करने में मदद: कलौंजी का सेवन बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, यह स्कैल्प में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। जब स्कैल्प स्वस्थ रहता है, तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना कम हो सकता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं।
- इम्युनिटी को मजबूत बनाती है: कलौंजी को कई जगहों पर 'सीड ऑफ लाइफ' भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। मजबूत इम्युनिटी शरीर को संक्रमण और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करती है।
- डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट: कलौंजी का सेवन वजन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी मदद कर सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार इसमें मौजूद थायमोक्विनोन भूख को नियंत्रित करने और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा प्रभावी तरीके से करता है। इससे वजन नियंत्रण और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।
सेवन करते समय ध्यान रखें ये बातें
- हालांकि कलौंजी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। रोज सुबह आधा चम्मच कलौंजी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है।
- अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, दवाइयां चल रही हैं या आप गर्भवती हैं, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
- छोटे-से दिखने वाले ये बीज पोषण से भरपूर होते हैं। सही तरीके से और संतुलित मात्रा में सेवन करने पर ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, इम्युनिटी और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
