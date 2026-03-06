Hindustan Hindi News
थायरॉइड-डायबिटीज जैसी समस्याओं में फायदेमंद है ये छोटा-सा बीज: न्यूट्रिशनिस्ट

Mar 06, 2026 02:38 pm IST
थायरॉइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं आजकल काफी आम हो गई हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, रोज सुबह खाली पेट ये एक देसी चीज लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर हो सकता है और शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

आज के समय में थायरॉइड और डायबिटीज जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन दोनों बीमारियों का सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस पर पड़ता है। डॉक्टर की सलाह और दवाइयों के साथ-साथ सही खान-पान भी इन समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट खुशि छाबड़ा के अनुसार, एक छोटा-सा बीज इन समस्याओं में सहायक हो सकता है। यह बीज है कलौंजी (ब्लैक निगेला सीड)। उन्होंने बताया कि रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच कलौंजी पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

आइए जानते हैं कलौंजी के फायदे

  • थायरॉइड हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है: न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कलौंजी में थाइमोक्विनोन (Thymoquinone) नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। यह तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और थायरॉइड ग्रंथि के काम को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इससे हार्मोन संतुलन को सपोर्ट मिल सकता है और थायरॉइड से जुड़ी समस्याओं में कुछ हद तक मदद मिल सकती है।

  • हेयर फॉल कम करने में मदद: कलौंजी का सेवन बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, यह स्कैल्प में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। जब स्कैल्प स्वस्थ रहता है, तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना कम हो सकता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं।

  • इम्युनिटी को मजबूत बनाती है: कलौंजी को कई जगहों पर 'सीड ऑफ लाइफ' भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। मजबूत इम्युनिटी शरीर को संक्रमण और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करती है।
  • डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट: कलौंजी का सेवन वजन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी मदद कर सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार इसमें मौजूद थायमोक्विनोन भूख को नियंत्रित करने और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा प्रभावी तरीके से करता है। इससे वजन नियंत्रण और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।

सेवन करते समय ध्यान रखें ये बातें

  1. हालांकि कलौंजी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। रोज सुबह आधा चम्मच कलौंजी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है।
  2. अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, दवाइयां चल रही हैं या आप गर्भवती हैं, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
  3. छोटे-से दिखने वाले ये बीज पोषण से भरपूर होते हैं। सही तरीके से और संतुलित मात्रा में सेवन करने पर ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, इम्युनिटी और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

