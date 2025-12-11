Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थNutritionist shares 5 foods to reduce inflammation and joint pain naturally and what not to eat
सर्दियों में जोड़ों का दर्द कर देता है चलना-फिरना मुश्किल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्या खाएं और क्या नहीं

सर्दियों में जोड़ों का दर्द कर देता है चलना-फिरना मुश्किल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्या खाएं और क्या नहीं

संक्षेप:

सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और ऐसे में उठना-बैठना मुश्किल हो जाता है। इस सीजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ऐसा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट ने कुछ ऐसे फूड्स बताए हैं, जिन्हें अगर आप डायट में शामिल करते हैं, तो दर्द-सूजन से राहत मिलेगी।

Dec 11, 2025 08:47 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

सर्दियों का मौसम शरीर के लिए थोड़ा दुखदायी होता है। इस मौसम में चलने वाली सर्द हवाओं के कारण जोड़ों में दर्द लगातार बना रहता है। कुछ लोगों को अर्थराइटिस की समस्या भी होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस नहीं है और जोड़ों के दर्द ने उठना, बैठना, चलना, फिरना बंद कर दिया है, तो कुछ फूड्स को अपनी डायट में शामिल करें। न्यूट्रिशनिस्ट मितुषा अजमेरा ने हेल्थ शॉट्स से बात करते हुए ज्वॉइंट पेन की प्रॉब्लम पर बात की। उनका कहना है कि सर्दियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ज्वॉइंट्स में पेन हो लगता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और जोड़ों के दर्द में राहत पाने के लिए आप कुछ चीजों को अपनी डायट में शामिल कर लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1- प्रोटीन रिच फूड्स

प्रोटीन युक्त डायट इन दिनों काफी फेमस हो चुकी है। इसके पीछे कारण है कि प्रोटीन की कमी से शरीर में कई समस्याएं होने लगती हैं और जोड़ों का दर्द भी। प्रोटीन मांसपेशियों-हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर की सूजन और दर्द में आराम देता है। प्रोटीन के लिए आप चिकन, मटन, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोड्क्टस का ज्यादा सेवन करें।

2- कोलेजन फूड्स

बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन की कमी शरीर में होने लगती है। कोलेजन स्किन-हेयर के साथ हड्डियों को भी मजबूत देता है और उनके बीच घनत्व पैदा करता है। कोलेजन की कमी पूरा करने के लिए आप सफेद तिल, पाया सूप, फिश, चिकन, अंडा या खट्टे फलों को खा सकते हैं। इन सभी चीजों में कोलेजन होता है।

3- ओमेगा 3 फैटी एसिड

शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर भी हड्डियों में तेज दर्द, सूजन की समस्या पैदा हो जाती है। सर्दियों में ये दिक्कत ज्यादा रहती है और इसके लिए आपको फैटी फिश, अखरोट, फिश ऑयल कैप्सूल, नट्स, सीड्स, ब्रोकली, चिया सीड्स वगैरह खाने चाहिए।

4- विटामिन सी, ई, जिंक और मैग्निशियम

अगर आपके शरीर में विटामिन सी, ई या फिर खनिज जैसे जिंक, मैग्निशियम की कमी है तो भी जोड़ों में दर्द और सूजन बनी रहेगी। विटामिन सी कोलेजन बूस्ट करता है और ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जिंक-मैग्निशयम इम्यून फंक्शन को बेहतर करते हैं और हड्डियों के टिश्यू को रिपेयर करते हैं। इसके लिए आपको खट्टे फल, बेरीस, बीज, नट्स, अनाज, हरी सब्जियां खानी चाहिए।

5- मसाले

दालचीनी, अदरक, लहसुन, हल्दी, लौंग किचन में खूब पाया जाता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं, तो जोड़ों का दर्द और सूजन की समस्या नहीं होगी। आप इन चीजों को सब्जी, चाय के जरिए ले सकते हैं या फिर इनका पानी भी पी सकते हैं।

क्या न खाएं

जोड़ों को दर्द ज्यादा बना रहता है तो फ्राइड फूडस, सोयाबीन, ग्लूटेन रिच फूड्स, शुगर, टमाटर न खाएं। इन चीजों में ऐसे तत्व होते हैं, जो दर्द को बढ़ाते हैं। ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

read moreये भी पढ़ें:
कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंडे रहते हैं हाथ-पैर, शरीर में हो सकती हैं ये बीमारियां
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।