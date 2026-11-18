सर्दियों में खाने-पीने के लिए ढेर सारे फूड्स और वेजिटेबल्स ताजे मिलते हैं। इनको खाने से पहले खाने का सही तरीका जरूर जान लें, जिससे इन फल, सब्जियों और फलियों को खाने से पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलें।

सर्दियों में फल और सब्जियों की बहार आ जाती है। केवल फल-सब्जियां भी नहीं बल्कि ढेर सारे अनाज और फलियां भी नेचर हमें देता है। जिसे खाकर हम अपने शरीर को तंदरुस्त बना सकें और सर्दियों के साथ ही गर्मी, बरसात की मार झेल सकें। लेकिन इन फूड्स को अक्सर लोग गलत तरीके से खाते हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से शरीर को फायदा नहीं पहुंचा पाता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने इंस्टाग्राम पर सर्दियों के ऐसे ही 9 फूड्स को खाने का सही तरीका शेयर किया है। जिससे ये शरीर को पूरा न्यूट्रिशन दे सकें।

जान लें 9 फूड्स और उन्हें खाने का सही तरीका हरी मटर सर्दियों में ताजी-हरी मटर सबको पसंद आती है और ज्यादातर घरों में ये पूरी सर्दियां खाई जाती हैं। लेकिन हरी मटर से अगर ब्लोटिंग और गैस की समस्या होने लगती है तो इसे खाने का सही तरीका जान लें। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि हरी मटर को सॉफ्ट होने तक पकाएं या फिर हल्का सा स्टीम कर लें। ऐसा करने से इसका पाचन बढ़ जाता है।

मूंगफली सर्दियों में रेत में भुनी हुई मूंगफली खूब मिलती है। ये मूंगफली शरीर को गर्माहट देती है और साथ ही ढेर सारे न्यूट्रिशन भी। लेकिन इसको खाते समय ध्यान रखें कि मूंगफली के ऊपर लगा वो लाल रंग का छिलका ना हटाएं। अक्सर लोग उस लाल रंग के छिलके को उड़ा देते हैं लेकिन इसी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरूपर मात्रा में होते हैं।

शकरकंद शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफेनॉल की मात्रा काफी रिच होती है और ये हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन शकरकंद के ऊपर मौजूद छिलके की पतली लेयर को निकालकर बाहर करने की गलती ना करें क्योंकि इस छिलके में फाइबर और पॉलीफेनॉल सबसे ज्यादा होता है जो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है।

खजूर एनर्जी, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ ही कई सारे मिनरल्स से भरपूर होता है। लेकिन खाली खजूर खाने से ये शुगर स्पाइक कर सकता है। इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि खजूर को बादाम,अखरोट या फिर सीड्स के साथ पेयर करके खाना चाहिए। जिससे नट्स में मौजूद फैट, प्रोटीन और फाइबर मिलकर डाइजेशन को स्लो करते हैं। साथ ही शुगर स्पाइक भी कम हो जाती है।

स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरी को हमेशा सूखा ही स्टोर करें और खाने के पहले ही धोएं। अगर आप स्ट्रॉबेरी जो धोकर रखते हैं तो ज्यादा वाटर कंटेंट की वजह से इसमे तेजी से फंगस पनपते हैं और ये जल्दी खराब होने लगती है।

पालक पालक को खाना है और इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो हमेशा हल्का सा स्टीम करके ही पालक खाएं। इसे ओवर कुक ना करें। क्योंकि हीट सेंसेटिव न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी और फोलेट खत्म हो जाते हैं।

आंवला आंवला जैसे सुपरफूड्स के सारे फायदे साथ में चाहिए तो इसे कच्चा खाने की कोशिश करें और कच्चा नहीं तो हल्का सा स्टीम देकर खाएं। हल्की सी भाप लगने से आंवला खाने में आसान हो जाता है और साथ ही सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं।

तिल सर्दियों में सफेद-काले तिल खाने में अच्छे लगते हैं। इन तिल को खाना है तो हल्का सा भूनकर और फिर इन्हें ग्राइंड करके खाएं। तिल को तोड़कर खाने से इसमे मौजूद न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं और बॉडी आसानी से इन्हें अब्जॉर्ब कर पाती है।