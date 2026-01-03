इंटरमिटेंट फास्टिंग बिगाड़ देगी सेहत, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया अवॉएड करें ये 3 गलतियां

संक्षेप: Avoid Mistakes With Intermittent Fasting: वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से अक्सर सिर दर्द, थकान और वेट गेन की समस्या झेलने लगते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन सी 3 गलतियों को ना करें।

वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना काफी कॉमन है। अक्सर लोग बगैर पूरी जानकारी के इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि फास्टिंग के बेसिक रूल पता नही होने की वजह से उन्हें कई बार हेल्थ रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द, माइग्रेन, शरीर में इंफ्लेमेशन और लो एनर्जी ऐसे लोगों की मेन समस्या बन जाती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जैन से जान लें कौन सी 3 गलतियों को नहीं करना है।

फास्टिंग के दौरान सनराइज के साथ दिन शुरू करें अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं तो अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ करें। बॉडी को सरकार्डियन रिदम के हिसाब से सेट करें। हार्मोंस को सनराइज और सनसेट के हिसाब से फिक्स करें। सूर्यास्त के साथ ही सोएं। जब सनराइज तो तब ही खाना शुरू करें और सनसेट के साथ खाना बंद कर दें। क्योंकि फास्टिंग का बेस्ट टाइम शाम को सनसेट से स्टार्ट करके यानी 6-7 बजे के बीच शुरू करें और सुबह सनराइज यानी 6-7 बजे के बीच तक ही करें।

दोपहर के 3-4 घंटे फास्टिंग करने की गलती न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि काफी सारे लोग दोपहर के समय फास्टिंग करते हैं और अपना लंच स्किप कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। दोपहर के 12-2 बजे के बीच जब सूरज सबसे ज्यादा चमकता है तो पेट में भी जठराग्नि तेज होती है। मेटाबॉलिक फायर तेज होता है। दोपहर का खाना सबसे जरूरी है। अपने दिन की शुरुआत सनराइज के साथ लाइट ब्रेकफास्ट के साथ करें और दोपहर में लंच में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर का सही बैलेंस हो। जिसे शरीर तेजी से दोपहर में डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है। और सनसेट के साथ छोटे मील खाएं।