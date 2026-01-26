रोज सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट करें ये पोज, न्यूट्रीशनिस्ट से जानें क्या फायदे मिलेंगे!

संक्षेप: Healthy Habits: अगर आप रात में सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट के लिए दीवारों के सहारे अपने पैर टिका कर ऊपर की तरफ रखते हैं, तो ये सिंपल सी पोजीशन आपकी बॉडी में कई बदलाव ले कर आती है।

हेल्दी रहने के लिए कई बार बहुत छोटी-छोटी आदतें ही काफी होती हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा समय अपने लिए निकालें, सिर्फ कुछ मिनटों वाली हैबिट्स कई बार बड़े रिजल्ट दे जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रात में सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट के लिए दीवारों के सहारे अपने पैर टिका कर ऊपर की तरफ रखते हैं, तो ये सिंपल सी पोजीशन आपकी बॉडी में कई बदलाव ले कर आती है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है। लीमा बताती हैं कि रोज सोने से पहले ये छोटी सी पोजीशन बेहतर रिलैक्स के साथ-साथ कई और हेल्थ बेनिफिट्स भी देती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए करें मूवमेंट न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सोने से पहले कम से कम 30 दिन के लिए ये सिंपल सा मूवमेंट करें। इसके लिए सबसे पहले आराम से लेट जाएं, फिर अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर की तरफ ले जाएं। कूल्हों को दीवार से थोड़ा पीछे रखें ताकि कंफर्ट बना रहे। नाक से धीरे-धीरे सांस लें और एकदम रिलेक्स रहें। बॉडी में किसी भी तरह का खिंचाव या फोर्स ना लगाएं। ध्यान रखें कि खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद ही इसे करें और इस दौरान फोन से दूर रहें।

क्या-क्या फायदे होंगे? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आपके पैरों और टांगों की सूजन और दर्द कम होता है। इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलेक्स होता है, जिससे नींद अच्छी आती है और कोर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन भी कम होता है। अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड ब्लोटिंग हो रही है, तो इससे उसमें भी फायदा होता है। ऐसा करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गंस में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिस वजह से फर्टिलिटी इंप्रूव होने में भी मदद मिलती है। हल्का बहुत पीरियड्स का दर्द है, तो उसमें भी आराम मिल सकता है।

बोनस फायदा : अगर आप सारा दिन बैठने का काम करते हैं और आखिर में कमर दर्द होने लगता है, तो सोने से पहले रोज ये मूवमेंट करें। ये कमर दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा। साथ ही आपके पाचन में भी सुधार लाएगा।