इस कढ़ी में मिलेगा 20-25 ग्राम प्रोटीन! न्यूट्रीशनिस्ट ने शेयर की सिंपल रेसिपी

गरमा-गरम कढ़ी चावल खाने को मिल जाएं तो दिन बन जाता है। चटपटी कढ़ी सर्दियों में तो और भी खास लगती है। लेकिन कढ़ी के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है। ऐसे में अगर आप कढ़ी-चावल का कॉम्बो खा रहे हैं, तो ज्यादातर कार्ब्स ही मिलते हैं और पूरी मील में प्रोटीन काफी लो होता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी कढ़ी का प्रोटीन डबल हो जाए और कैलोरी भी कम हो जाएं? जी हां, कुछ छोटी-छोटी टिप्स की मदद से आप अपनी कढ़ी को हेल्दी ट्विस्ट दे सकती हैं। न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस कोच मोहिता ने ऐसी ही हाई प्रोटीन कढ़ी की रेसिपी शेयर की है, जो खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी। चलिए फटाफट जान लेते हैं।