खाने के बाद 200 पार पहुंच जाती है शुगर? न्यूट्रीशनिस्ट का बताया ये देसी हैक ट्राई करें!

संक्षेप: सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने पोस्ट मील शुगर स्पाइक से जुड़ा एक आयुर्वेदिक हैक शेयर किया है। श्वेता कहती हैं कि अगर खाने के बाद आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है, तो ये एक चीज उसे कम रखने में मदद कर सकती है।

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल काफी तेजी से बढ़ता है। कई बार तो ये 300 तक भी पहुंच जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर लंबे समय तक आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक 180-200 भी रहती है, तो किडनी तक को काफी डैमेज हो सकता है। अब सवाल है कि इस पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कम कैसे करें? सिलेब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने इसी से जुड़ा एक आयुर्वेदिक हैक शेयर किया है। श्वेता कहती हैं कि अगर खाने के बाद आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है, तो ये एक चीज उसे कम रखने में मदद कर सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खाने के बाद बढ़ती है शुगर, तो ये नेचुरल हैक ट्राई करें न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह कहती हैं कि खाने के बाद अगर आपका शुगर लेवल अचानक से काफी बढ़ जाता है, तो आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आमतौर पर एक 'समर कूलेंट' यानी गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए जाना जाता है। लेकिन ये एक नेचुरल शुगर स्टेबलाइजर भी है, यानी ये आपके शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करता है और आपके लिवर को भी मजबूती देता है।

गोंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे करना है? न्यूट्रीशनिस्ट के मुताबिक रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा गोंद कतीरा पानी में भिगोकर रख दें। सुबह तक ये एक जेल जैसा हो जाएगा। इस जेल को 1 चम्मच लें और 200 ml पानी में मिलाकर पी जाएं। जब भी आप खाना खाने जाएं, लंच हो या डिनर, तो उसके पहले आपको गोंद कतीरा का सेवन करना है। ये सिंपल सा आयुर्वेदिक हैक आपके शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करेगा, साथ ही ये लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।

खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जरूर करें खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाने के बाद वॉक करने से शुगर लेवल 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है। खाने के 2 घंटे बाद भी शुगर स्पाइक तेजी से होती है, इस दौरान आप एंटी ग्रैविटी वर्कआउट जैसे सीढ़ियां चढ़ना-उतरना शुरू कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी आदतें आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगी।