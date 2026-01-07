Hindustan Hindi News
न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह: इन 5 पत्तेदार सब्जियों से दूर होंगी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स

न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह: इन 5 पत्तेदार सब्जियों से दूर होंगी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स

संक्षेप:

पत्तेदार सब्जियां सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का खजाना भी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन बता रही हैं ऐसी 5 हरी सब्जियों के फायदे जो डायबिटीज, ब्लोटिंग, आयरन की कमी और कमजोर हड्डियों में मददगार हैं।

Jan 07, 2026 08:06 am IST
भारत में पत्तेदार सब्जियों का सेवन सदियों से सेहत का आधार माना जाता रहा है। इनमें मौजूद फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स कई आम स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से सुधारने में मदद करते हैं। डायबिटीज से लेकर कमजोर हड्डियों, आयरन की कमी और पाचन संबंधी दिक्कतों तक- हर समस्या के लिए अलग-अलग हरी सब्जियां फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

मुंबई स्थित न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी 5 पत्तेदार सब्जियों के बारे में बताया, जो रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम्स में खास भूमिका निभाती हैं। उनका कहना है कि सही पत्तेदार सब्जी को डाइट में शामिल करने से शरीर को नेचुरल तरीके से पोषण मिलता है और दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।

  1. डायबिटीज के लिए मेथी के पत्ते: डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, मेथी के पत्तों में भरपूर फाइबर होता है जो ब्लड शुगर के तेज स्पाइक्स को रोकने में मदद करता है। नियमित रूप से मेथी का सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है।
  2. आयरन की कमी में चौलाई (अमरंथ) के पत्ते: आयरन डिफिशिएंसी और लो हीमोग्लोबिन की समस्या में चौलाई के पत्ते बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ-साथ इम्युनिटी भी मजबूत करता है।
  3. कमजोर हड्डियों के लिए शेपू (डिल) के पत्ते: शेपू या डिल लीव्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये दोनों तत्व मिलकर हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं और फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं।
  4. ब्लोटिंग और पेट की समस्याओं में पुदीना: गैस, पेट दर्द या ब्लोटिंग की शिकायत हो तो पुदीने के पत्ते बेहद असरदार माने जाते हैं। पुदीना पेट की अंदरूनी परत को शांत करता है और पाचन को बेहतर बनाता है।

  • बालों के समय से पहले सफेद होने पर करी पत्ता: न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, करी पत्ते कोलेजन सपोर्ट में मदद करते हैं। इससे बालों के समय से पहले सफेद होने की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

हेल्थ टिप: दीपशिखा जैन का कहना है कि अगर रोज की थाली में सही पत्तेदार सब्जियों को शामिल किया जाए तो शरीर को नेचुरल तरीके से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और कई बीमारियों से बचाव संभव है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।

