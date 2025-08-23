फलों का फाइबर कूड़े में फेंककर अक्सर लोग बनाते हैं ये 3 जूस, हेल्थ के लिए होते हैं बेकार

3 Worst fruit juices for health: फलों का जूस निकालकर पीना काफी कॉमन है। काफी सारे लोग जो वेट लॉस या हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो इन जूस को पीना अच्छा समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फलों का जूस निकालने से जरूरी फाइबर बाहर निकल जाता है और ये जूस हेल्दी नहीं रह जाते।

फलों का जूस निकालकर पीना बिल्कुल कॉमन बात है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा जूस पीने से मना करते हैं। कारण, इन जूस में सिवाय शुगर के कुछ ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। अगर आप रोजाना फलों का जूस निकालकर पीते हैं तो ये आपके लिए फैटी लिवर, शुगर स्पाइक,पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारी को जन्म देने लगेगा। मैक्रोबायोटिक कोच और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि आखिर क्यों फल खाना ज्यादा सेहतमंद है। साथ ही 3 ऐसे जूस फल और सब्जियों के जूस जो कभी कंज्यूम नहीं करने चाहिए।

फलों का जूस क्यों नहीं पीना चाहिए फलो के जूस को ना पीने की सबसे बड़ी वजह इसका फाइबर है जो जूस निकालने के प्रोसेस के साथ बाहर निकल जाता है और फेंक दिया जाता है। जबकि ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने, शुगर स्पाइक को रोकने और गट हेल्थ के लिए फाइबर सबसे जरूरी है। इसके साथ ही फाइबर कब्ज को भी दूर रखता है। जान लें वो कौन से 3 फलों के जूस हैं जिन्हें नहीं पीना चाहिए और क्यों?

ऑरेंज जूस संतरा ऐसा फल है जिसे पूरा खाना चाहिए ना कि उसका जूस बनाकर पीना चाहिए। वैसे भी ऑरेंज में पल्प की मात्रा कम होती है। ऐसे में जब हम इसका जूस निकाल लेते हैं तो केवल हाई क्वाटिंटी में कैलोरी और कन्सन्ट्रेटेड नेुचरल शुगर बचती है जो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करने में मदद करेगी। वहीं जूस निकालने की वजह से इसका सारा फाइबर बाहर निकल जाता है। जो सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है।

अनार का जूस अनार का जूस तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। शरीर में खून बढ़ाना है या फिर बीमारी से ठीक इंसान को हेल्दी बनाना है अनार का जूस अक्सर लोग पीते हैं। ये जूस एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से पैक होता है। लेकिन अगर आप अनार के पूरे फायदे चाहते हैं तो अनार के जूस को पीने की बजाय इसके दानों को बीज सहित खाएं। जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइबर भी शरीर को मिल सके।