Nutritionist Reveals 3 Simple Changes That Helped Reverse a 12 Year Old Diabetes Case
12 साल पुरानी डायबिटीज हुई रिवर्स, न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- ये 3 काम रोज करने से दवाई हुई बंद!

12 साल पुरानी डायबिटीज हुई रिवर्स, न्यूट्रीशनिस्ट बोलीं- ये 3 काम रोज करने से दवाई हुई बंद!

संक्षेप: डॉ हर्षिता कौशिक ऐसे 3 बदलावों की बात करती हैं, जो डायबिटीज रिवर्सल तक में मदद कर सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट दावा करती हैं कि इनकी मदद से उनके एक 42 साल के डायबिटिक पेशेंट की दवाएं बंद हो गई है, जिन्हें 12 साल से शुगर था।

Tue, 11 Nov 2025 12:35 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये एक लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी है, यानी गलत खानपान और रहन-सहन ही इसके पीछे की मुख्य वजह होते हैं। इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना है, तो सबसे पहला सुधार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ही करने की जरूरत है। इनमें जरा सी भी लापरवाही, ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर सकती है। न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक ऐसे ही 3 बदलावों की बात करती हैं, जो डायबिटीज रिवर्सल तक में मदद कर सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट दावा करती हैं कि इनकी मदद से उनके एक 42 साल के डायबिटिक पेशेंट की दवाएं बंद हो गई है, जिन्हें 12 साल से शुगर था। आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट ने उनकी डाइट में ऐसे क्या बदलाव किए थे।

डिनर हो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं पहला बदलाव हमनें उनके डिनर में किया था। दरअसल आपको डिनर ऐसा रखना है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा हो। उदाहरण के लिए सोयाबीन सैलेड, काला चना सैलेड या स्प्राउट सैलेड जैसी चीजें नियमित रूप से अपने डिनर में शामिल करें। हाई कार्ब्स मील को जितना हो अवॉइड ही करें।

7 बजे से पहले कर लें डिनर

डॉ हर्षिता बताती हैं कि दूसरा बदलाव आपको अपने खाने की टाइमिंग में करना है। कोशिश करें कि आपका डिनर रोज शाम 7 बजे से पहले ही फिनिश हो जाए। इसके बाद 10 से 15 मिनट की वॉक नियमित रूप से जरूर करें। ये छोटी सी हैबिट आपके शुगर लेवल और ओवरऑल हेल्थ पर काफी असर डालती है।

सोने से पहले लें ये 'शुगर नाशक' हर्ब

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि उन्होंने अपने पेशेंट की डाइट में रात को सोने से 30 मिनट पहले एक आयुर्वेदिक हर्ब शामिल की थी, जिसने उनकी 12 साल पुरानी डायबिटीज को रिवर्स करने में अहम भूमिका निभाई। इस हर्ब का नाम है 'गुड़मार'। आयुर्वेद में इसे 'शुगर नाशक' कहा गया है। ये शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में मदद करती है, साथ ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नेचुरली बूस्ट करती है। इसे आप बेड टाइम टी की तरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

