हेल्थ कोच ने बताया कौन सा रिफाइंड तेल है सबसे खराब, कहीं आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे?

Mar 02, 2026 03:42 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
रिफाइंड तेल अलग-अलग तरीके के आते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन ऑयल। यूं तो ये सभी सेहत के लिए बेकार होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो इतने नुकसानदायक होते हैं कि बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने ऐसी ही पॉपुलर रिफाइंड तेलों को रेट किया है-

रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आज भी लगभग हर घर में होता है। खासतौर से होली जैसे त्योहारों पर बनने वाले पकवान ज्यादातर रिफाइंड ऑयल में ही बनाए जाते हैं। एक तो ये सस्ता पड़ता है और खाने में इसकी खुशबू भी नहीं आती। हालांकि एक बात बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि रिफाइंड तेल आपकी सेहत के लिए काफी खराब होते हैं। एक्सपर्ट अक्सर रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। ये भी अलग-अलग तरीके के आते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन ऑयल या पॉम ऑयल। यूं तो ये सभी सेहत के लिए बेकार होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो इतने नुकसानदायक होते हैं कि बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने ऐसी ही पॉपुलर रिफाइंड तेलों को रेट किया है, जिसमें उन्होंने बेकार से बहुत बेकार ऑयल रैंकिंग की है।

नंबर पांच पर है सनफ्लावर ऑयल (सूरजमुखी का तेल)

सनफ्लावर ऑयल पॉपुलर रिफाइंड तेल है, जिसका इस्तेमाल कई लोग डेली कुकिंग में भी करते हैं। हेल्थ कोच इसे पांचवे नम्बर पर रखती हैं। उनका कहना है कि ये तेज हीट पर अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज का कारण भी बन सकता है।

हेल्थ को नुकसान कर सकता है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल

ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रिफाइंड ऑयल है, जिसका इस्तेमाल रोज की दाल-सब्जी, पूड़ी-पराठे से ले कर त्योहारों की मिठाइयां बनाने में भी किया जाता है। वजह है कि ये काफी सस्ता होता है। हालांकि हेल्थ कोच कहती हैं कि ये काफी खराब तेल है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, मोटापे का कारण बन सकता है और लिवर को भी फैटी बना सकता है। इसलिए जितना हो सके इसे अवॉइड ही करें।

तीसरे नंबर पर आता है ब्लेंड रिफाइंड ऑयल

खराब से सबसे खराब की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हेल्थ कोच ब्लेंड रिफाइंड ऑयल को रखती हैं। इसमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल जैसे सभी तेलों को मिक्स कर के बनाया जाता है। ये तेल आपकी आर्टरीज यानी हृदय धमनियों में ट्रांस फैट जमा कर सकता है, जिसे कई गंभीर हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

पाम ऑयल है सेहत के लिए खतरनाक

पाम ऑयल डेली कुकिंग में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाहर के चिप्स, स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड में भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिए ये जहर से कम नहीं है। हेल्थ कोच बताती हैं कि पाम ऑयल आपके लिवर और हार्ट पर फैट बढ़ाता है। वहीं अगर आप लंबे समय तक इसे कंज्यूम करते आए हैं, तो सेहत को गंभारी नुकसान हो सकते हैं।

नंबर वन यानी सबसे खराब है - वनस्पति घी

घर पर कुकिंग में वनस्पति घी उतना इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। एक्सपर्ट कहती हैं कि घी के नाम पर बिक रहा ये वनस्पति घी ट्रांस फैट से भरा हुआ होता है, जो लिवर, हार्ट और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है।

डेली कुकिंग के लिए क्या इस्तेमाल करना हेल्दी है?

हेल्थ कोच शिवांगी बताती हैं कि डेली कुकिंग में किसी भी तरह के रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंडियन कुकिंग के लिए सरसों का तेल और नारियल का तेल बढ़िया रहता है। वहीं कुछ चीजों के लिए आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

