बच्चों से बूढ़ों तक के लिवर के लिए खतरनाक है कुरकुरे, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 5 बड़े नुकसान

संक्षेप: चटपटे कुरकुरे गर्म चाय के साथ खाना हर कोई पसंद करता है लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। न्यूट्रिशनिस्ट प्रियंका का कहना है कि ये आपके लिवर के लिए खतरनाक है।

गर्म चाय के साथ क्रिस्पी और चटपटे कुरकुरे खाने में मजा खूब आता है और ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। बीच में खबरें आई थी कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है और इसे जलाने से ये गलता नहीं है लेकिन इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। कुरकुरे चावल, मकई के आटे और मैदे को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कॉर्न और आलू का स्टार्च भी होता है, जिससे इसका रंग काला हो जाता है और ये क्रंची रहता है। लेकिन ज्यादा कुरकुरे खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट प्रियंगा रोहतगी का कहना है कि रोजाना या ज्यादा कुरकुरे खाना आपके लिवर और पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है नुकसानदायक- कुरकुरे को बनाने के लिए मकई, चावल के आटे, मैदे का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन इसमें कलर, फ्लेवर के लिए नमक व अन्य प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और तलने के लिए कई तेलों का इस्तेमाल होता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए कई तरह के केमिकल भी मिक्स किए जाते हैं, ये चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती है।

लिवर पर असर न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. प्रियंका रोहतगी का कहना है कि कुरकुरे में मिलाए जाने वाले प्रिजर्वेटिव और नमक-चीनी लिवर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इससे लिवर में सूजन और फैटी होने का खतरा रहता है। कुरकुरे के पैकेट पर कोड में चीजें लिखी होती हैं, जो आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते। इसमें कई कलर्स और साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है।

पेट दर्द रोजाना या ज्यादा कुरकुरे खाने से पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़, कब्ज की समस्या हो सकती है। मकई और चावल का आटा भी ज्यादा खाने पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुरकुरा उसी से बना होता है।

मोटापा कई तरह के तेल में छनकर बना कुरकुरा बच्चों से लेकर बड़ों तक के शरीर में मोटापे का कारण बन सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव और एडेड शुगर फैट बढ़ाते हैं।

हाई बीपी इसे नमकीन और स्पाइसी बनाने के लिए नमक भी खूब मिलाया जाता है। इसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ सकता है। कुरकुरे खाना ठीक है लेकिन इसे ज्यादा या रोजाना खाने से बचें। ये सेहत के लिए बुरा है।