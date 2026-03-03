इंसुलिन स्पाइक से बचने के लिए फल खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें
सुबह खाली पेट फल खाना सेहतमंद नहीं, बल्कि इंसुलिन स्पाइक और जल्दी भूख की वजह बन सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बार्डिया के अनुसार, फल खाने का सही तरीका ब्लड शुगर को संतुलित रखता है।
ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत फल खाकर करते हैं। आम धारणा है कि सुबह खाली पेट फल खाना सबसे ‘सेफ’ और हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट Nikita Bardia के अनुसार, फल सेहतमंद जरूर हैं, पर उन्हें खाने का तरीका और समय अगर गलत हो, तो यही फल शरीर में इंसुलिन स्पाइक, जल्दी भूख और एनर्जी क्रैश की वजह बन सकते हैं।
1. खाली पेट फल क्यों बन सकते हैं समस्या?
जब आप खाली पेट सिर्फ फल खाते हैं, तो उनमें मौजूद नेचुरल शुगर (फ्रक्टोज़ + ग्लूकोज़) बहुत तेजी से ब्लडस्ट्रीम में पहुंचती है।
इससे:
- ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है
- शरीर तुरंत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है
- थोड़ी देर बाद शुगर तेजी से गिरती है
- 30–45 मिनट में फिर से भूख लग जाती है
- यही कारण है कि फल खाने के बाद भी आपको थकान, चिड़चिड़ापन या मीठा खाने की क्रेविंग महसूस हो सकती है।
2. फल को अकेले नहीं, साथ में खाएं
फल को हमेशा प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाने की सलाह दी जाती है।
जैसे:
- फल + मुट्ठीभर नट्स
- फल + उबला अंडा
- फल + ग्रीक योगर्ट / दही
- प्रोटीन और फैट पाचन को धीमा करते हैं, जिससे शुगर धीरे-धीरे ब्लड में जाती है और इंसुलिन स्पाइक नहीं होता।
3. खाने के बाद फल खाना बेहतर क्यों है?
अगर आप फल को मुख्य भोजन (जैसे दाल-सब्जी, रोटी, चावल) के बाद खाते हैं, तो पेट में पहले से मौजूद फाइबर, फैट और प्रोटीन एक बफर की तरह काम करते हैं। इस स्थिति में वही फल ब्लड शुगर पर बहुत हल्का असर डालते हैं, जो खाली पेट खाने पर ज्यादा नुकसान कर सकते हैं।
4. जूस नहीं, पूरा फल खाएं
फल का जूस पीना लगभग सॉफ्ट ड्रिंक जैसा असर कर सकता है।
कारण:
- जूस में फाइबर नहीं होता
- शुगर तेजी से अब्जॉर्ब होती है
- इंसुलिन स्पाइक का रिस्क बढ़ता है
- पूरा फल चबाकर खाने से फाइबर बना रहता है, जो शुगर को कंट्रोल में रखता है।
5. Glycemic Index नहीं, Glycemic Load देखें
बहुत से लोग सिर्फ GI देखकर फल को ‘खराब’ या ‘अच्छा’ मान लेते हैं। लेकिन असल मायने Glycemic Load के होते हैं, जो पोर्शन साइज को भी ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, तरबूज का GI ज्यादा है, लेकिन उसकी एक सर्विंग में कुल शुगर कम होती है, इसलिए वह उतना नुकसानदेह नहीं जितना समझा जाता है।
6. फल खाने के बाद थोड़ा चलना फायदेमंद
फल खाने के बाद 10 मिनट की हल्की वॉक करने से:
- ब्लड शुगर मसल्स में इस्तेमाल होती है
- फैट स्टोरेज कम होता है
- एनर्जी लेवल बेहतर रहता है
हेल्थ नोट: फल सेहत के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन्हें गलत समय और गलत तरीके से खाना नुकसानदेह हो सकता है। खाली पेट सिर्फ फल खाने के बजाय, उन्हें संतुलित भोजन के साथ या प्रोटीन-फैट के साथ लें। इससे ना सिर्फ इंसुलिन स्पाइक से बचाव होगा, बल्कि दिनभर एनर्जी भी बनी रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
