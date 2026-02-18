Women Health: हर महिला को रोज रागी क्यों खाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया
महिलाओं में आयरन की कमी, कमजोर हड्डियां और थकान आम समस्याएं हैं। ऐसे में रागी एक ऐसा सुपरग्रेन है जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, फाइबर और आयरन देकर महिलाओं की सेहत को अंदर से मजबूत बनाता है।
आज के समय में महिलाएं करियर, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं। आयरन की कमी, कमजोर हड्डियां, हार्मोनल असंतुलन और थकान जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। ऐसे में अगर रोजमर्रा के खाने में एक ऐसा अनाज जोड़ा जाए जो प्राकृतिक रूप से ताकत दे, तो वह है रागी। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार, रागी महिलाओं के लिए सबसे जरूरी अनाजों में से एक है।
महिलाओं के लिए रागी क्यों है इतना जरूरी?
रागी यानी फिंगर मिलेट, पोषण का पावरहाउस माना जाता है। यह खासतौर पर महिलाओं की बदलती शारीरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहद फायदेमंद है।
- हड्डियों को मजबूत बनाता है: उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में बोन डेंसिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। रागी प्राकृतिक रूप से कैल्शियम से भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यह प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज और बढ़ती उम्र में खास तौर पर फायदेमंद है।
- आयरन की कमी को सपोर्ट करता है: महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एक बेहद आम समस्या है जिससे थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। रागी आयरन का अच्छा स्रोत है और नियमित सेवन से शरीर की जरूरतों को सपोर्ट करता है।
- फाइबर से भरपूर, पाचन के लिए फायदेमंद: रागी में चावल की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज की समस्या कम करता है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मदद करता है।
- लंबे समय तक पेट भरा रखता है: रागी खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती। यह वजन कंट्रोल करने और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने में मददगार है।
फर्मंटेशन क्यों है जरूरी?
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, रागी में कुछ नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो मिनरल एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। लेकिन जब रागी को फर्मेंट किया जाता है तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं।
फर्मेंटेशन से:
- कैल्शियम और आयरन का अवशोषण बेहतर होता है।
- एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं।
- गट-फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ते हैं।
- पाचन आसान हो जाता है।
- इसीलिए रागी डोसा, रागी इडली, रागी पोरिज या रागी अम्बली जैसे फर्मेंटेड रूप ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं।
सप्लीमेंट नहीं, प्लेट से ताकत: आजकल महिलाएं हर कमी के लिए सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो रही हैं, लेकिन असली ताकत आपके खाने की थाली से आती है। सही तरीके से शामिल किया गया रागी शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और लंबे समय तक फायदा देता है। नारी शक्ति को चाहिए – रागी शक्ति। रोजमर्रा के भोजन में इसे शामिल करके महिलाएं अपनी सेहत की मजबूत नींव खुद रख सकती हैं।
नोट: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी तरह के आहार परिवर्तन या स्वास्थ्य समस्या के लिए अपनी उम्र, स्थिति और जरूरत के अनुसार योग्य डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह अवश्य लें।
लेखक के बारे में
