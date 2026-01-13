सादा पानी नहीं, अब पिएं पावरफुल वॉटर! जानें न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा की सलाह
अगर आप रोज पानी पीते हैं तो उसे और ज्यादा हेल्दी क्यों ना बनाएं? न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन बता रही हैं ऐसे 4 आसान इंग्रीडिएंट्स जो आपके पानी को बना सकते हैं सेहत का पावरहाउस।
आज के समय में लोग हेल्दी रहने के लिए महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स और सुपरफूड्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन का मानना है कि सेहत की शुरुआत सबसे आसान आदत से होती है- सही तरीके से पानी पीने से। पानी हमारे शरीर की हर कोशिका, हर अंग और हर सिस्टम की जरूरत है, लेकिन अगर इसमें कुछ साधारण किचन इंग्रीडिएंट्स जोड़ दिए जाएं, तो यही साधारण पानी बन सकता है एक पावरफुल हीलिंग ड्रिंक।
खास बात यह है कि ये सभी इंग्रीडिएंट्स नेचुरल हैं, साइड-इफेक्ट फ्री हैं और रोजमर्रा की दिनचर्या में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। सुबह खाली पेट या दिन के तय समय पर लिया गया यह इन्फ्यूज्ड वॉटर शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और अंदर से हील करने में मदद करता है।
1. कलौंजी के बीज – सूजन और इम्युनिटी के लिए
अगर आपके शरीर में बार-बार सूजन, जोड़ों में दर्द या कमजोर इम्युनिटी की समस्या रहती है, तो पानी में कलौंजी के बीज डालना बेहद फायदेमंद हो सकता है। कलौंजी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।
2. मेथी के बीज – PCOS और हार्मोन बैलेंस के लिए
हार्मोनल इंबैलेंस और PCOS से जूझ रही महिलाओं के लिए मेथी का पानी किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है। मेथी में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है और पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं को भी कम कर सकता है।
3. चिया सीड्स – एक्ने और गट हेल्थ के लिए
अगर आपकी स्किन में बार-बार एक्ने निकलते हैं या पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो चिया सीड्स वाला पानी जरूर आजमाएं। चिया सीड्स शरीर को ठंडक देते हैं, सूजन कम करते हैं और गट हेल्थ को सुधारते हैं।
4. दालचीनी – डायबिटीज के लिए
डायबिटीज के मरीजों के लिए दालचीनी वाला पानी बेहद असरदार माना जाता है। यह शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है और ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। इसे खाली पेट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है।
ध्यान रखें: हर चीज सीमित मात्रा में लें और किसी भी मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
