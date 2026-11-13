'चावल छोड़ने या महंगा तेल खरीदने की जरूरत नहीं', न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे सिंपल खाना खाकर करें वेट लॉस

हेल्दी रहने, वेट लॉस करने और ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव और फैंसी डाइट को फॉलो करने की बजाय सिंपल घर की किचन में खाए जाने वाले खाने को सही तरीके से खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट से दूर किए ऐसे ही कई मिथ।

हेल्दी रहने और वेट लॉस के नाम पर काफी सारे लोग सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के बताए तरह-तरह के डाइट को फॉलो करने लगते हैं। एक्सपेंसिव फूड्स पर पैसे खर्च करने लगते हैं। रोज का सिंपल खाना छोड़कर एक्सपेंसिव खाने पर पैसे खर्च करने लगते हैं। कई बार हेल्दी समझकर खाई जा रहीं ये चीजें भी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे काफी सारे लोग चीनी छोड़कर गुड़ लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये हेल्दी है ऐसे ही कुछ मिथ और कुछ प्रैक्टिकल हेल्दी खाने के बारे में एचटी लाइफस्टाइल के साथ बातचीत में अदिती प्रसाद आप्टे, सीनियर क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आरवी अस्पताल, बेंगलुरु ने बताया। वेट लॉस करने और ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए किचन में मौजूद हेल्दी चीजों के बारे में भी बताया।

क्या गुड़ को चीनी की तरह चाय और मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड़ को रेगुलर चीनी की तुलना में ज्यादा हेल्दी माना जाता है। लेकिन बता दें कि ये ब्लड शुगर वालों के लिए चीनी की तरह ही काम करता है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है, खासतौर पर जब आप गुड़ को रोजाना या बड़ी मात्रा में खाते हैं। चीनी को गुड़ से रिप्लेस करना आपकी चाय या डेजर्ट को मीठा करना नहीं हो सकता। जिन लोगों को पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज है उन्हें अपने शुगर इनटेक को कम करने पर फोकस करना है, ना कि अपने स्वीटनर बदलने हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए मिलेट्स खाना बढ़िया है या फिर फिर थोड़ा चावल, ज्यादा दाल और सब्जी खाना सही है? न्यूट्रिशनिस्ट इस बारे में मिथ को खत्म करती हैं और बताती हैं कि काफी सारे लोगों को इस बारे में गलतफहमी रहती है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से मिलेट पर स्विच होना जरूरी नहीं। इसके बजाय व्हाइट राइस की मात्रा को कम करके दाल, सब्जी और दूसरे प्रोटीन सोर्स को बढ़ाकर खाना भी सही है। मिलेट्स से डायटरी फाइबर और दूसरे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं लेकिन बड़ी मात्रा में खाने से इससे भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। वहीं इन मिलेट्स के प्रोसेसिंग और प्रेपरेशन की वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अलग हो जाता है। हेल्दी बैलेंस प्लेट में सब्जी, प्रोटीन और कंट्रोल पोर्शन में मिलेट या चावल होना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक खाने में वैराइटी और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप चावल को डाइट से बाहर कर दें।

मील में कितनी रोटी खाना सही है? रोटी की मात्रा हर इंसान के कैलोरी की जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए। एक्टिविटी लेवल, शरीर का वजन और ब्लड शुगर स्टेटस, इन सब पर निर्भर करता है। किसी एडल्ट के लिए एक या दो मीडियम साइज की साबुत गेहूं की रोटी सही पोर्शन होगी। इसके साथ दाल, सब्जी, दही और दूसरे प्रोटीन सोर्स थाली में शामिल होने चाहिए।

कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सही है या फिर टोटल ऑयल कैलकुलेट करना जरूरी है? हर दिन आप कितनी मात्रा में तेल का इस्तेमाल खाने में कर रहे हैं, इसे काउंट करना जरूरी है बजाय इसके कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल पर स्विच हो जाएं और अपने प्रतिदिन के ऑयल कंज्प्शन को काउंट करना बंद कर दें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सारे हेल्दी हो ये जरूरी नहीं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके सोर्स पर, फैटी एसिड कपोजिशन, प्रोसेसिंग और कुकिंग मेथड पर निर्भर करती है। भले ही सरसों, तिल और मूंगफली जैसे तेल में अनसैचेुरेटेड फैट्स हो लेकिन सारे कुकिंग ऑयल कैलोरी रिच होते हैं और इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना वजन बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उन्हें टोटल ऑयल इनटेक को कंट्रोल करना जरूरी होता है। हेल्दी और स्पेशल तेल पर स्विच करने की बजाय रोज के खाने में तेल की मात्रा, डीप फ्राईड फूड्स को खाने से बचें।