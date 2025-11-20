ठंड में जोड़ों के दर्द और सर्दी-जुकाम जैसी समस्या से नहीं होना परेशान तो डॉक्टर के बताए फूड कॉम्बिनेशन खाएं

संक्षेप: Winter Ayurvedic Food Combination: सर्दियों में सर्दी-खांसी से बचना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है या जोड़ों के दर्द को झेलना नहीं चाहते हैं तो डॉक्टर से जान लें कौन से आयुर्वेदिक फूड कॉम्बिनेशन खाना सेहत के लिए फायदेमंद होगा।

सर्दियां शुरू होते ही काफी सारे लोग सर्दी-जुकाम, बुखार, कमजोर हड्डियों, घुटनों-जोड़ों में दर्द जैसी कई सारी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। इनसे निपटने के लिए ढेर सारी दवाईयां खाने के बजाय अपने खानपान में सुधार करने की जरूरत है। जिससे काफी हदतक ठंड के साथ आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। वेट लॉस और गट एक्सपर्ट डॉक्टर अनुषी जैन ने इंस्टाग्राम पेज पर ऐसे ही कुछ फूड कॉम्बिनेशन शेयर किए हैं। जिन्हें अगर खाया जाए तो कई तरह की दिक्कतों से बचकर पूरे ठंड के मौसम में हेल्दी रहा जा सकता है। आप भी जान लें ये हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही जुकाम, जोड़ों के दर्द जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद करेंगे।

विंटर आयुर्वेदिक फूड कॉम्बिनेशन शरीर और जोड़ों में दर्द काफी सारे लोगों को ठंड में शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द बढ़ जाता है। खासतौर पर ज्वाइंट्स जैसे घुटने, एड़ी, उंगलियां या कमर में दर्द होने लगता है तो उन्हें सर्दियों में आयुर्वेद के इन फूड कॉम्बिनेशन को खाना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर अनुषी बताती हैं कि दूध में हल्दी और घी को मिलाकर पीने से ज्वाइंट पेन की दिक्कत कम होती है।

हड्डियों की मजबूती के लिए कुछ लोग जो काफी देर तक पैर को मोड़कर बैठ जाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। या फिर हड्डियों में चोट जल्दी लग जाती है। ऐसे लोगों को हड्डियों को मजबूत करने के लिए ठंड के मौसम में सफेद तिल, गुड़ और नारियल को मिलाकर खाना चाहिए। इससे हड्डियों को मजबूती मिलेगी।

खांसी-जुकाम से बचने के लिए अगर ठंड में बार-बार सर्दी, खांसी-जुकाम पकड़ लेता है। तो दही को काल मिर्च के साथ मिलाकर खाना अच्छा होता है।

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कई तरह के इंफेक्शन से लड़ने के साथ ही बीमारियों को दूर भगाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए रोजाना बाजरे की रोटी को घी लगाकर गुड़ के साथ खाएं। ऐसा करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।