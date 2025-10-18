त्योहारों में डायबिटीज कंट्रोल में रखनी है न्यूट्रिशनिस्ट की ये सलाह जरूर मान लें
खानपान और पोषण से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं पोषण विशेषज्ञ कविता देवगन
त्योहारों के मौसम में जब घर में ढेर सारी मिठाई और स्नैक्स आते हैं तो हर किसी मन ललचा जाता है। ऐसे में वजन बढ़ना बिल्कुल आम बात है। लेकिन वजन के साथ ब्लड शुगर ना बढ़े इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट की ये एक्सपर्ट सलाह आपके काम आ सकती है।
मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर साथ ही डायबिटीज भी है। वैसे तो मैं अपने खानपान पर पूरा नियंत्रण रखती हूं, लेकिन त्योहारों के मौसम में सारा आत्मसंयम खत्म हो जाता है। शुगर बहुत बढ़ जाता है। इस साल दीपावली के मौके पर ऐसा क्या करूं कि मीठे का स्वाद भी ले सकूं और मेरा शुगर भी नियंत्रित रहे?
- मधुरिमा कुमारी, पटना
दीपावली एक बड़ा त्योहार है और इसमें कोई दोराय नहीं है कि खानपान इसका एक बड़ा हिस्सा है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि त्योहारों के दौरान आप खानपान के मामले में संतुलन बरतना पूरी तरह से भूल जाएं। अमूमन दीपावली के बाद अधिकांश लोग वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं। बढ़े वजन की चुनौती से फिर भी निपटा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है, दिल खोलकर मीठा खाना। ज्यादा मिठाई का सेवन खासतौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होता है। त्योहार के बाद डॉक्टर के पास जाने से बचना है, तो आपको त्येाहार के दौरान भी अपने खानपान पर नजर रखनी होगी। नियमित अंतराल पर कम-कम मात्रा में खाना खाएं। ऐसा करने से ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ेगा। अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें, जो ज्यादा मीठे के नकारात्मक असर को शरीर में कम कर सके और ब्लड शुगर को बढ़ने न दे। इसके लिए अपनी डाइट में दालचीनी, मेथी, हल्दी, आंवला, करेला, मशरूम, काली मिर्च और सीताफल के बीजों को अलग-अलग तरह से शामिल करें। इन सब में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
मैं कभी भी पैकेटबंद नमकीन या चिप्स नहीं खाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे इनकी लत लग गई है। शाम में सात बजते ही मुझे इन्हें खाने की तलब होने लगती है और अगर न खाऊं, तो कुछ ही वक्त में ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची। चिप्स और नमकीन की इस लत से कैसे छुटकारा पाऊं?
- सुषमा तिवारी, वाराणसी
बिना सोचे-समझे स्नैक्स खाने की लत दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोगों की सेहत भी बिगाड़ देती है। पर स्नैक्स सेहत का इतना भी बड़ा दुश्मन नहीं, जितना बड़ा इसे बना दिया गया है। सच्चाई तो यह है कि अगर आप सही स्नैक्स का चुनाव करें, तो समय रहते अपनी भूख पर काबू पाकर न सिर्फ अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रख पाएंगी, बल्कि मूड भी बात-बेबात खराब होना बंद हो जाएगा, लेकिन स्नैक्स के मामले में यहां आपको सही चुनाव करना सीखना होगा। सही स्नैक्स का मतलब ज्यादा वसा और कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको हर शाम में लगभग एक ही वक्त में भूख लगती है, तो जंक फूड की मदद से अपनी इस भूख को मिटाने की जगह बेहतर होगा कि आप सोच-समझकर सेहतमंद स्नैक्स का चुनाव अपने लिए करें। सबसे पहले, पेट भरकर कुछ भी खाने और स्नैकिंग के बीच का अंतर समझें। स्नैक्स की मात्रा और कैलोरी पर नजर रखें। अपने स्नैक्स का चुनाव स्मार्ट तरीके से करें। शाम के स्नैक्स की तैयारी पहले से करके रखें, ताकि भूख लगने पर कुछ भी खा लेने की अपनी आदत पर आप लगाम लगा सकें। अपने ऑफिस के ड्रॉअर या बैग में साबुत अनाज से बना क्रैकर रखें। अपने हैंडबैग में भुने हुए मेवे भी रखें। अपने साथ आप फल और नारियल पानी या छाछ का ट्रेटा पैक भी रख सकती हैं। अपने घर के फ्रिज में ताजे फल, सब्जियां और दही के छोटे-छोटे पैकेज जरूर रखें। और सबसे जरूरी बात, बोरियत दूर करने के लिए स्नैक्स कभी न खाएं।
