7 दिनों तक लौंग का पानी पीने से क्या होगा? न्यूट्रिशन कोच बता रहीं फायदे!

संक्षेप: Clove Water Benefits: न्यूट्रिशन कोच मेलिसा ने एक पोस्ट के लौंग का पानी पीने के कई फायदों के बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे पीने का सही तरीका और बनाने की विधि भी शेयर की है।

लौंग भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने में फ्लेवर लाने के साथ-साथ कई होम रेमेडीज में किया जाता है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और डाइजेशन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कई रोगों में फायदा करती हैं। आप लौंग का पानी बनाकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ये बहुत ही गुणकारी होता है। न्यूट्रिशन कोच मेलिसा रिले ने एक पोस्ट के लौंग का पानी पीने के कई फायदों के बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे पीने का सही तरीका और बनाने की विधि भी शेयर की है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

लौंग का पानी पीने से मिलेंगे ये फायदे फिटनेस कोच बताती हैं कि अगर आप लगातार 7 दिनों तक लौंग का पानी पीते हैं, तो आपका पाचन अच्छा होता है। अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसके अलावा आपकी स्किन क्लियर होती है, एक्ने और पिंपल दूर होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदा होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में भी मदद करता है, साथ ही लीवर हेल्थ भी अच्छी रहती है। लौंग एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए मुंह से आने वाली बदबू भी दूर होती है।

जानें बनाने और पीने का सही तरीका लौंग का पानी बनाने के लिए एक कप पानी में 4 से 6 लौंग भिगोकर रख दें। इसे आप रात भर भिगोकर रख सकते हैं, फिर सुबह इसे हल्का गर्म कर के पी लें। फिटनेस कोच के मुताबिक इसे पीने का सबसे अच्छा समय है, सुबह खाली पेट। हालांकि अगर आपको पाचन की शिकायत रहती है, तो खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं।

ये सावधानी बरतना जरूरी है एक्सपर्ट कहती हैं कि अगर आप लौंग का पानी अपनी डाइट में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।

- रोजाना 1 कप से ज्यादा लौंग का पानी ना पीएं।

- लगातार कई दिनों तक बिना ब्रेक दिए ना पीएं। शुरुआत में 7 दिनों का चैलेंज लेना बेहतर रहेगा। फिर थोड़े ब्रेक के बाद इसे आप दोबारा शुरू कर सकते हैं।

- अगर आप प्रेगनेंट हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं या खून पतला करने की दवाई ले रही हैं, तो लौंग का पानी ना पीएं।

- अगर आपको अल्सर या ब्लीडिंग से जुड़ी समस्याएं हैं, तो भी इसे अवॉइड करें।

- लौंग में 'यूजेनॉल' नामक कंपाउंड मौजूद होता है, जो ज्यादा मात्रा में लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए काम मात्रा में ही इसका सेवन करें।