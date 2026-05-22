वेट लॉस के लिए पानी में चिया सीड्स लेना है गलत! बेस्ट रिजल्ट के लिए जान लें खाने का सही तरीका
How Chia Seeds Eat for Weight Loss: चियी सीड्स खाकर सोच रहीं वजन घटा लेंगे। लेकिन हर सुबह एक गिलास पानी में चिया सीड्स पीने के बाद भी असर नहीं हो रहा तो गलती सीड्स की नहीं उसे खाने के तरीके की है। जानें कैसे चिया सीड्स खाने पर वेट लॉस होगा?
वेट लॉस के लिए चिया सीड्स खाना काफी सारे लोग अच्छा समझते हैं। क्योंकि चिया सीड्स में सॉल्यूएबल और अनसॉल्यूएबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। लगभग दो चम्मच चिया सीड्स में 10 ग्राम के करीब फाइबर होता है। जो शरीर में पहुंचकर पेट को भरता है और फाइबर इनटेक को पूरा करता है। अब जब चिया सीड्स से पेट भर जाता है तो भूख कम लगती है और खाना भी इंसान कम खाता है। लेकिन यहां जानने वाली बात है कि क्या चिया सीड्स को पानी में भिगोकर पीने से फायदा मिलता है। तो जवाब है नहीं, काफी सारे चिया सीड्स खाने वाले लोगों को पता है कि पानी में इसे खाने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता। तो चलिए जानें आखिर इसका कारण और साथ ही कौन सी चीज के साथ चिया सीड्स को खाने से वेट लॉस होगा।
आखिर क्यों चिया सीड्स को पानी से लेने पर नहीं होता फायदा
दरअसल, चिया सीड्स को अगर केवल पानी में भिगोकर पी लिया जाता है तो इसके फाइबर डाइजेशन को स्लो करते हैं। लेकिन चिया सीड्स के बाकी न्यूट्रिशन और फायदे नहीं मिलते। ये शरीर के फैट पर किसी भी तरह का असर नहीं दिखा पाता। अगर चिया सीड्स के पूरे फायदे चाहिए तो इसे दही में मिलाकर स्मूदी बनाकर खाना हेल्पफुल होता है।
चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाएं
चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाने से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। चिया सीड्स एक प्रीबायोटिक होता है और दही यानी प्रोबायोटिक के साथ मिलता है तो गट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद सिनबायोटिक बनाता है जो गट बैक्टीरिया को फर्मेंट कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। यहीं ब्यूटाराइट ही शरीर को फायदा पहुंचाता है।
दही के साथ चिया सीड्स को खाने से ये होता है-
बॉडी में इंफ्लेमेशन कम करता है।
गट बैरियर स्ट्रांग होगा। साथ ही आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा।
ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो अचानक होने वाली क्रेविंग कम होगी। ब्लड में शुगर और कार्ब्स का डाइजेशन भी स्लो होगा
साथ ही इंसुलिन को बेहतर सिग्नल मिलने से बॉडी में ग्लूकोज का अब्जार्ब्शन कम होगा, जिससे बॉडी का फैट भी कम होगा। चिया सीड्स वेट लॉस के लिए सुपरफूड है बस इसे सही तरीके से खाना पता होना चाहिए। तो अगली बार जब वेट लॉस के लिए चिया सीड्स खाना शुरू कर रहीं तो इसे पानी में ना लेकर दही के साथ लें। जिससे आपको पूरे फायदे मिलें और वेट लॉस भी आसानी से हो।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।